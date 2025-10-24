Umro bivši igrač HNL-a Josip Lukačević (41). Pronašli su ga u svlačionici: 'Još ne vjerujemo...'

Josip Lukačević, bivši hrvatski nogometaš i trener austrijskog niželigaša Croatije iz Salzburga, preminuo je ovaj petak u 42. godini, potvrdio je njegov nekadašnji klub NK Osijek.

"Tužna vijest stigla nam je iz Austrije. Od posljedica moždanog udara, kojega je doživio na nogometnom terenu, preminuo je 41-godišnji Josip Lukačević, naš bivši prvotimac. Luks je u razdoblju od početka 2010. do kraja 2012. skupio ukupno 46 nastupa za Bijelo-plave i pritom postigao 2 pogotka uz 5 asistencija. Od svih njegovih utakmica za NK Osijek najčešće se prepričavala situacija iz uzvratne utakmice finala Kupa Hrvatske protiv Dinama iz svibnja 2012., kada je Lukačević u 87. minuti bio izvođač kaznenog udarca pri rezultatu 2:1, kojega mu je vratar Modrih Kelava uspio obraniti. Inače, igrao je najčešće na poziciji lijevog bočnog, a krasio ga je jak udarac i dobar centaršut, uz one ljudske osobine po čemu ga najviše pamtimo. U Gradski vrt je stigao iz vinkovačke Cibalije, a iz Osijeka je otišao u redove Lučkog. Prethodno se u karijeri probijao kroz Široki Brijeg, a iz Hrvatske je otišao u Rusiju gdje je igrao za Luch Vladivostok.

Posljednje druženje na oproštaju od Gradskog vrta

Josip je, inače, rodom iz Orašja, odakle nam se tužnim glasom javio njegov sugrađanin i legenda NK Osijek Bakir Beširević, priopćivši da je Lukačević preminuo u srijedu navečer, u vrijeme kada je imao trening s mlađim kategorijama kluba u kojem je bio angažiran. Posljednji smo se puta s Josipom vidjeli na oproštaju od Gradskog vrta, u svibnju 2023., kada je doslovno ushićeno prihvatio poziv da nam se pridruži na nekadašnjem stadionu i ni trenutka nije razmišljao o tomu hoće li se iz Austrije uputiti ka Osijeku, da bi se barem nakratko podružio s bivšim suigračima i prijateljima koje je stekao u gradu na Dravi. Za desetak dana, točnije 3. studenoga, trebao je proslavit 42. rođendan… Počivao u miru Božjem, a obitelji upućujemo iskrenu sućut", objavio je klub na službenim stranicama.

Austrijski klub još je u četvrtak navečer objavio kako je Lukačević preminuo, ali je bio u kritičnom stanju nakon moždanoga udara i klinčki još živ. No noć i jutro nisu donijeli ništa bolje vijesti.

Lukačeviću je pozlilo u svlačionici salzburške Croatije, doživio je težak moždani udar, i nekoliko njegovih igrača pronašlo ga je na podu i pokušalo mu pomoći. Hitna je brzo stigla i prebacila ga u bolnicu gdje je imao dvije teške operacije, ali je izgubio najvažniju utakmicu života.

Vinkovci: 1. HNL, 1. kolo, NK Cibalia - NK Osijek | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- U potpunom smo šoku svi, ne možemo vjerovati da se ovo dogodilo. Svi znaju kakav je bio nogometaš, a to je neusporedivo s tim kakav je i koliko je dobar čovjek bio. Ovo ćemo teško preživjeti, ne možemo još do kraja ni shvatiti da ga stvarno više nema, da nećemo skupa trenirati i igrati, družiti se, razgovarati - rekao je kapetan Croatije Salzburg Kristijan Jukić za Sportalo.

Iza sebe ostavlja 16-godišnjeg sina i kći od sedam godina, kao i brojne prijatelje i nogometnu obitelj s kojom je godinama živio. Rođen je 3. studenog 1983. u Brčkom u Bosni i Hercegovini, a karijeru je počeo u obližnjem HNK Orašju. U šampionskoj sezoni, u siječnju 2005., došao je u Hajduk, za koji je nastupio u četiri prijateljske utakmice i potom prešao u Široki Brijeg. Igrao je i za županjski Graničar, zenički Čelik, rusku Luč Energiju, a 2009. vratio se u Hrvatsku i igrao za Cibaliju, a potom i Osijek, nastupivši 78 puta u HNL-u.

Foto: Goran Stanzl/Vecernji list

Iz Osijeka je Lukačević 2013. otišao put Lučkog, a prije mirovine još se jednom vratio u Orašje. Uslijedila je selidba u Austriju, gdje je igrao za niželigaške klubove Golling, Hallein, St. Koloman, Schäffau i Croatiju Salzburg, kojoj je prije godinu dana postao trener i odmah osvojio prvi naslov u klupskoj povijesti. Ima i jedan nastup za bosanskohercegovačku reprezentaciju u prijateljskoj utakmici protiv Azerbajdžana u lipnju 2008.

"Svojim znanjem, karakterom i osjećajem oblikovao je našu momčad u ono što je danas: uigran tim koji se može nositi sa svakim protivnikom", napisali su iz Croatije Salzburg.