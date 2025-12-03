Obavijesti

POČIVAO U MIRU

Umro bivši NBA prvak i legenda LA Lakersa. Bilo mu je tek 57

Piše Josip Tolić,
Foto: Dustin Senger / Portfolio Area Support Group Qatar Public Affairs Office

Preminuo Elden "Easy E" Campbell, bivši centar Lakersa i NBA prvak. Uzrok smrti nepoznat, a ostavština živi kroz sjećanja prijatelja i suigrača

Košarkaški svijet zavijen je u crno. Elden Campbell, bivši centar Los Angeles Lakersa i NBA prvak, preminuo je u utorak u 58. godini života. Uzrok smrti zasad nije poznat. Campbell, kojega su zvali "Easy E" zbog mirnog i naizgled ležernog stila igre, ostavio je trag tijekom 15-godišnje karijere, a od njega se opraštaju brojni bivši suigrači i navijači.

Od Lakersa do prstena s Pistonsima

Rođen i odrastao u Los Angelesu, Campbell je ostvario dječački san kada su ga Los Angeles Lakersi izabrali na draftu 1990. godine. U dresu voljenog kluba proveo je gotovo devet sezona, postavši oslonac momčadi u tranzicijskom razdoblju 90-ih, nakon ere Magica Johnsona. Igrao je uz legende poput Shaquillea O'Neala i mladog Kobea Bryanta, a zbog mirnoće i staloženosti suigrači su mu nadjenuli nadimak "Easy E". Iako nikad nije bio All-Star, bio je cijenjen zbog čvrste obrane i pouzdanih koševa. S 1602 blokade u karijeri, zauzima 34. mjesto na vječnoj ljestvici NBA lige.

Najbolju sezonu karijere odigrao je u dresu Charlotte Hornetsa (15,3 poena, 9,4 skoka), no vrhunac je doživio 2004. godine. Tada je kao ključni veteran s klupe osvojio naslov prvaka s Detroit Pistonsima, ironično, pobjedom u finalu protiv svojih Lakersa. Njegova snaga u reketu bila je presudna u obrani na Shaquilleu O'Nealu.

'Ovo je boljelo do kosti'

Vijest o Campbellovoj smrti teško je pogodila njegove prijatelje i bivše suigrače.

- Sjećam se njegovog stava. Zato smo ga i prozvali 'Easy E'. Bio je tako 'cool', ništa ga nije moglo ubrzati. Uvijek je igrao svojim tempom. Bio je sjajan tip, volio sam ga - rekao je za Los Angeles Times njegov bivši suigrač Byron Scott.

Scott je dodao kako je Campbell imao potencijal biti velikan, ali je jednostavno uživao u igri bez želje za statusom superzvijezde. Cedric Ceballos, još jedan bivši suigrač i prijatelj iz djetinjstva, na Instagramu je napisao dirljivu poruku.

"Ovo je boljelo do kosti. Odrastali smo zajedno kao djeca", poručio je.

Campbell je karijeru završio 2005. godine s prosjecima od 10,3 koša i 5,9 skokova. Nedavno je, kao priznanje za svoj doprinos košarci, primljen u Kuću slavnih Južne Kalifornije za 2025.  Njegova ostavština živi kroz sjećanja na mirnog diva koji je igrao sa srcem i ostvario snove na parketima NBA lige.

