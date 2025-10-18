Umro Duke Roufus: Bio je trener i višestruki prvak u kikboksu

Američka MMA scena je zavijena u crno nakon što je objavljeno da je Duke Roufus umro u 55. godini života. Vijest o njegovog smrti prenio je dugogodišnji prijatelj i poslovni partner Scott Joffe.

Roufus je karijeru započeo kao kikbokser i odradio je 45 profesionalnih mečeva od kojih je 36 puta slavio uz osam poraza i jedan neriješen ishod. Nakon završetka profesionalne karijere krenuo je trenirati mlade zvijezde i osnovao je akademiju Roufusport Martial Arts, jednu od najpoznatijih škola borilačkih sportova u Americi.

"Duke je bio više od proslavljenog trenera i prvaka u kickboksanju - bio je mentor, inovator, otac i prijatelj čiji je utjecaj transformirao mješovite borilačke vještine", napisao je Joffe na Instagram profilu.

Pod trenerskim vodstvom Roufusa, Anthony Pettis je osvojio naslov UFC prvaka u lakoj kategoriji, a njegov brat Sergio otkrio je da je Duke bio jako povezan s cijelom obitelji Pettis nakon što im je otac ubijen.

"Kada je moj otac ubijen, ti si me primio i postao si moj otac. Zajedno smo ostvarili nemoguće i dogurali smo do vrha! Uvijek ću te činiti ponosnim, tako puno si me naučio. Potrudit ću se da se tvoja ostavština nastavi ", napisao je Anthony Pettis u objavi.