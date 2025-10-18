Obavijesti

Sport

Komentari 0
TUŽNA VIJEST

Umro Duke Roufus: Bio je trener i višestruki prvak u kikboksu

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Umro Duke Roufus: Bio je trener i višestruki prvak u kikboksu
Foto: Instagram/ showtimepettis

Tijekom devedesetih godina osvajao je brojne naslove u kikboksu, a od 2008. odlučio se umiroviti i trenirati buduće zvijezde. Vijest da je preminuo u snu prenio je njegov prijatelj i poslovni partner Scott Joffe

Američka MMA scena je zavijena u crno nakon što je objavljeno da je Duke Roufus umro u 55. godini života. Vijest o njegovog smrti prenio je dugogodišnji prijatelj i poslovni partner Scott Joffe. 

Roufus je karijeru započeo kao kikbokser i odradio je 45 profesionalnih mečeva od kojih je 36 puta slavio uz osam poraza i jedan neriješen ishod. Nakon završetka profesionalne karijere krenuo je trenirati mlade zvijezde i osnovao je akademiju Roufusport Martial Arts, jednu od najpoznatijih škola borilačkih sportova u Americi.

"Duke je bio više od proslavljenog trenera i prvaka u kickboksanju - bio je mentor, inovator, otac i prijatelj čiji je utjecaj transformirao mješovite borilačke vještine", napisao je Joffe na Instagram profilu.

Pod trenerskim vodstvom Roufusa, Anthony Pettis je osvojio naslov UFC prvaka u lakoj kategoriji, a njegov brat Sergio otkrio je da je Duke bio jako povezan s cijelom obitelji Pettis nakon što im je otac ubijen. 

"Kada je moj otac ubijen, ti si me primio i postao si moj otac. Zajedno smo ostvarili nemoguće i dogurali smo do vrha! Uvijek ću te činiti ponosnim, tako puno si me naučio. Potrudit ću se da se tvoja ostavština nastavi ", napisao je Anthony Pettis u objavi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Ovako su Barbara i Filip proveli ljeto prije vjenčanja
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ovako su Barbara i Filip proveli ljeto prije vjenčanja

Kakvih godinu dana za Barbaru Matić. U 2024. je godini prekinula šestogodišnju vezu i zaruke s Franom Vugdelijom, uzela zlato na OI u Parizu, a 17. listopada 2025. udala se za srpskog judaša Filipa Đinovića
VIDEO Pogledajte zdravicu judaškog bračnog para: Vjenčali se Barbara Matić i Filip Đinović!
ČESTITKE MLADENCIMA

VIDEO Pogledajte zdravicu judaškog bračnog para: Vjenčali se Barbara Matić i Filip Đinović!

Hrvatska olimpijska pobjednica Barbara Matić i srpski judaš Filip Đinović vjenčali su se u luci pred hotelom Ambasador u Splitu. Svega malo više od godine dana nakon što su započeli vezu, izrekli su "sudbonosno da". Podsjetimo, Matić je prošle godine prekinula šestogodišnju vezu i zaruke s Franom Vugdelijom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025