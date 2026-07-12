Umro je Argentinac Antonio Rattin, čovjek zbog kojeg je Fife uvela žute i crvene kartone

Bivši kapetan argentinske nogometne reprezentacije i dugogodišnji veznjak Boca Juniorsa Antonio Rattin umro je u subotu u dobi od 89 godina, objavila je Boca.

Rattin je igrao za Argentinu na svjetskim prvenstvima 1962. i 1966. godine, a na tom drugom je bio i kapetan te je isključen u četvrtfinalnom dvoboju protiv domaćina Engleske kojega je Argentina na kraju izgubila sa 0-1.

Nakon što ga je glavni sudac utakmice, Nijemac Kreitlein isključio, Rattin nekoliko minuta nije želio napustiti travnjak Wembleyja, a kasnije je tvrdio kako je to bilo zato što nije razumio odluku jer sudac nije govorio španjolski. Ta njegova reakcija je između ostalog navela Fifu da za sljedeće svjetsko prvenstvo uvede žute i crvene kartone kako bi se izbjegli jezični nesporazumi.

Čitavu igračku karijeru je proveo u Boci za koju je igrao od 1956. do 1970. godine te je osvojio četiri naslova prvaka Argentine.

Nakon kratke trenerske epizide početkom 1980-ih, Rattin se bavio i politikom te je bio član donjeg doma argentinskog parlamenta.