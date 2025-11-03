Obavijesti

LEGENDA DINAMA

Umro je legendarni Rudi Belin

Piše Jakov Drobnjak,
Dinamo je na svojim stranicama potvrdio da je umro legendarni igrač "modrog" kluba, Rudolf Rudi Belin. S Dinamom je osvojio Kup velesajamskih gradova te i tri kupa Jugoslavije

Tužna vijest za sve navijače Dinama. Klub je na svojim stranicama objavio da je umro Rudolf Rudi Belin. Legendarni igrač "modrih" koji je gotovo cijelu karijeru proveo u zagrebačkom klubu. Umro je dan prije svog 83. rođendana. S Dinamom je 1967. osvojio Kup velesajamskih gradova te tri puta kup Jugoslavije. 

Zagreb: Okupljanje stare mom?adi Dinama koja je osvojila Kup Velesajamskih gradova
Zagreb: Okupljanje stare mom?adi Dinama koja je osvojila Kup Velesajamskih gradova | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Rođen u Zagrebu 4. studenoga 1942. godine kao najmlađi od trojice braće. Igrao je na pozicijama braniča i veznjaka, a bio je poznat po nevjerojatnom pregledu igre te izuzetnim izvođenjem slobodnih udaraca i penala. U Dinamu je bio od  1959. do 1970. te za "modre" odigrao preko 400 utakmica i zabio 74 gola. 

"Dragi Rudi, od srca Ti hvala na svemu, hvala na emocijama i vedrini koju si prenosio na sve nas, hvala na sjećanjima, trofejima, na stvaranju velike Dinamove povijesti, a ponajprije na prijateljstvu i toplini kakvu si širio među svima nama. Neka Ti je vječna slava i hvala", stoji u objavi Dinama.

U sezoni 1963/'64. imenovan je najboljim igračem Jugoslavije u izbornu dnevnika Sportske novosti. U anketi u kojoj je sudjelovao 3231 član Dinama izabran je najboljim igračem u 1964. godini. Za Belina je glasao 2803 člana, dok je drugoplasirani Slaven Zambata dobio 242. Nastupao je za reprezentaciju Jugoslavije (29 utakmica, 6 golova), a sudjelovao je i na Europskom prvenstvu 1968. godine. 

Foto: GNK Dinamo

Po završetku igračke karijere Belin je bio i prvi trener plavih. Udarnu je momčad vodio u tri mandata: u sezoni 1977/'78., potom u kolovozu i rujnu 1983. te u završnici sezone 1989. Bio je izbornik iračke reprezentacije 2002. godine pri čemu je posebnu pažnju javnosti privukao dvoboj protiv Irana na čijoj je klupi sjedio Miroslav Ćiro Blažević. Belin je, ujedno, 1982. godine bio Blaževićev asistent u pohodu plavih ka naslovu prvaka.

