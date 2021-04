Ako želi ostvariti cilj sezone u preostalih šest prvenstvenih utakmica Hajduk mora nadoknaditi ili 8 bodova prednosti Rijeke, ili 9 bodova prednosti Gorice. Sutra u 20 sati na Poljudu gostuje Rijeka, prva je to prilika da se smanji zaostatak na ljestvici i krene prema željenom cilju.

- Za nas je to utakmica sezone, zadnji vlak za Europu. Idemo na pobjedu i dat ćemo sve od sebe za ta tri boda. Oni su dobra momčad, u dobrom su nizu, puni su samopouzdanja, igraju dosta ofenzivan nogomet i stvaraju dosta prilika. Ali ako mi budemo pravi, imamo ih šansi pobijediti – kazao je Marko Livaja.



- Očekivanja su velika, normalno da je tako jer je ostao mali broj utakmica do kraja sezone. Moramo uložiti krajnji napor da se oporavimo i prevladamo probleme s ozljedama. Ova momčad je u zadnjem razdoblju pokazala da kada je u problemima teškim situacijama uspijeva ostati uspravna, ići naprijed i biti jedinstvena. I zato je po mom mišljenju važan duh u kojem pripremamo ovu utakmicu - kazao je u najavi susreta trener Hajduka Paolo Tramezzani, koji se prisjetio i zadnja dva ogleda istih protivnika na Rujevici, u kojima je Hajduk slavio:

- Bit će to jedna teška utakmica, bez obzira na činjenicu da smo bili bolji u posljednja dva susreta jer je svaka utakmica posebna. Znamo koliko nam je važna ova i sve preostale utakmice do kraja sezone. Podsjećam da su naše zadnje dvije utakmice bile ravnopravne, s dosta taktike, zatvorene i nije bilo velikih prilika na obje strane. Bila su to dva susreta u kojima smo mi shvatili kakvom nogometu trebamo težiti. To su utakmice koje su nam pokazale put u naredna dva i pol mjeseca i momčad se dobro posložila i pronašla. Uspjela je napraviti jedan iskorak u ovoj sezoni koja nije bila laka, posebno u početnoj fazi.

Hajduk u jadranski derbi ulazi oslabljen za Umuta, Mujakića, Diamantakosa i Dimitrova koji izostaju zbog ozljeda.