United dobio novog trenera. Do kraja sezone na klupi je ikona

Nakon otkaza Rubenu Amorimu, Manchester United će do kraja sezone voditi Micahel Carrick. Na klupi će biti samo do kraja sezone, kada će United tražiti novog stratega

Engleski nogometni velikan Manchester United do kraja će ove sezone voditi privremeni menadžer Michael Carrick, doznaje se iz kluba, objavio je Reuters.

Bivšem igraču Uniteda Carricku ovo je drugi put kako "uskače" u ulogu privremenog menadžera na Old Traffordu, istu je dužnost imao i krajem 2021. nakon otkaza Oleu Gunnaru Solskjaeru, no tada se zadržao tek 10-ak dana.

Od listopada 2022. pa do kraja prošle sezone Carrick je vodio drugoligaša Middlesbrough gdje je otpušten nakon zauzimanja 10. mjesta.Prvu utakmicu na klupi "crvenih vragova" u novom mandatu Carrick će imati u subotu kada će u gradskom derbiju voditi United na domaćem terenu protiv Manchester Cityja.

Nakon što je proteklog vikenda ispao iz FA kupa, a još ranije i iz Liga kupa, Manchester United ove će sezone odigrati samo 40 utakmica, što je najmanje još od sezone 1914/15. Trenutačno se Manchester United nalazi na sedmom mjestu ljestvice Premier lige sa 17 bodova, manje od vodećeg Arsenala, ali i samo tri manje od četvrtog Liverpoola, koji drži zadnje mjesto koje vodi u Ligu prvaka sljedeće sezone.

