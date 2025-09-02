United ga je platio čak 95 mil. € prije tri godine. Uskoro će biti prijetnja Dinamu na Maksimiru

Nakon tjedana složenih pregovora, saga je napokon završena: brazilski krilni napadač Antony (25) i službeno je novi-stari igrač Real Betisa. Brazilac se vraća na stadion Benito Villamarín, mjesto gdje je u drugoj polovici prošle sezone oživio posrnulu karijeru, a ovoga puta stiže u trajnom transferu iz Manchester Uniteda.

Za navijače u Sevilli, povratak "Antonija de Triane", kako su ga od milja prozvali, predstavlja ostvarenje najveće ljetne želje. Stoga nije čudo što su ga stotine, ako ne i tisuće oduševljenih navijača dočekali na ulicama Seville poput gradskog junaka. Brazilac im je uzvratio ljubav i mahao iz automobila.

Antonyjev put bio je sve samo ne jednostavan. U Manchester United stigao je 2022. godine iz Ajaxa u astronomskom transferu vrijednom 95 milijuna eura, kao velika želja tadašnjeg trenera Erika ten Haga. Međutim, na Old Traffordu nikada nije opravdao uloženi novac. U 96 nastupa za "Crvene vragove" postigao je skromnih 12 golova uz pet asistencija, a njegova forma, uz česte kritike zbog nediscipline na terenu, strmoglavo je padala.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Situacija se dodatno pogoršala dolaskom novog trenera Rúbena Amorima, koji ga je na početku ljetnih priprema otpisao i svrstao u takozvanu "bomb squad", skupinu igrača na koje klub više ne računa. U emotivnom intervjuu za brazilske medije, Antony je priznao da je u Engleskoj "izgubio želju za nogometom" i da je "prolazio kroz dane bez jela" jer se nije osjećao sretno.

Spas je pronašao u siječnju 2025. godine, kada je stigao na šestomjesečnu posudbu u Real Betis. U zeleno-bijelom dresu dogodila se renesansa. Pod vodstvom Manuela Pellegrinija, Brazilac je ponovno otkrio samopouzdanje i formu: u 26 utakmica zabio je devet golova i upisao šest asistencija, postavši ključni igrač momčadi.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Njegovim golovima Betis je stigao do svog prvog europskog finala u povijesti, finala Konferencijske lige, gdje su na kraju poraženi od Chelseaja. Navijači su ga odmah prigrlili, a skandiranje "Antonio, quédate" (Antonio, ostani) postalo je uobičajeno na tribinama Villamarína.

Antony inzistiranjem slomio United

Iako je ljubav između Antonyja i Betisa bila obostrana, pregovori o trajnom transferu bili su iznimno komplicirani. U jednom trenutku činilo se da je posao propao zbog financijskih razlika. Antony, koji je u Unitedu imao ugovor vrijedan gotovo sedam milijuna eura godišnje, suočio se sa značajnim smanjenjem plaće u Betisu te je tražio da mu engleski klub isplati razliku.

United je to odbijao, inzistirajući isključivo na trajnoj prodaji, a ne novoj posudbi. Ipak, presudila je Antonyjeva nepokolebljiva želja za povratkom u Sevillu. Brazilac je jasno dao do znanja da ga zanima samo Betis, što je na kraju primoralo sve strane da pronađu zajednički jezik posljednjeg dana prijelaznog roka.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Konačni dogovor glasi: Betis će Manchester Unitedu platiti fiksnu odštetu od 22 milijuna eura, uz dodatna tri milijuna eura u potencijalnim bonusima. Ključna stavka ugovora je klauzula prema kojoj će United dobiti 50 posto profita od bilo koje buduće prodaje igrača. Antony je potpisao ugovor do ljeta 2030. godine.

Podigao je euforiju, a stiže i na Maksimir

Real Betis je povratak svoje zvijezde objavio kreativnom kampanjom na društvenim mrežama, oživjevši nadimak "Antonio de Triana". Uz slike poznatog seviljskog mosta Puente de Triana, klub je poručio: "Antonio je promijenio Trianu, ali Betis je promijenio njega."

Ovaj potez savršeno oslikava vezu koju je Brazilac u samo nekoliko mjeseci stvorio s klubom i gradom. Zadužio je kultni dres s brojem 7, a trener Pellegrini očekuje da se odmah priključi momčadi i preuzme ulogu lidera u napadu. Antony će 11. prosinca stići na Maksimir s momčadi Real Betisa u sklopu šestog kola Europske lige.