United je za njega dao pravo bogatstvo, sada je bez kluba

Francuski napadač Anthony Martial našao se u problemima. Kako navodi najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano, napadač je navodno prekinuo ugovor s meksičkim Monterreyem. Odluka o prekidu suradnje došla je ranije od očekivanog, Martial je imao ugovor još godinu dana. U Meksiko je došao prošle godine, ali nije se pokazao kao veliko pojačanje. Tijekom sezone je u 20 odigranih utakmica zabio samo jedan gol, uz tri postignute asistencije.

Ugovor je potpisao do 2027. godine, s opcijom produljenja na još jednu sezonu, ali loš učinak tijekom sezone glavni je krivac za raskid istog. Bivši napadač Manchester Uniteda tako se nalazi pred problemom i ostao je bez kluba. U veljači je imao problema s ozljedom, kada je iščašio rame u utakmici protiv Club Leona.

Martial se oporavio i posljednji put za klub nastupio 18. ožujka protiv Cruz Azula u CONCACAF Kupu prvaka. U Meksiku je zarađivao oko 64.500 dolara tjedno, navodi The Sun. Ovo je Martialova druga jednogodišnja avantura otkako je napustio Old Trafford 2024. godine.



Među 'crvene vragove' stigao je 2015. za 60 milijuna eura što je tada bio rekordan iznos za jednog tinejdžera, a od njega se puno očekivalo. Međutim, Francuz se konstantno borio s ozljedama.