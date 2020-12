Nogometaši RB Leipziga 3-2 (2-0) pobjedom protiv Manchester Uniteda osigurali su prolazak u osminu finala Lige prvaka iz skupine H, no još uvijek nije poznato jesu li osvojili prvo ili drugo mjesto u skupini s obzirom da je drugi susret posljednjeg kola u ovoj skupini između Paris SG-a i Istanbul Basaksehira prekinut.

RB Leipzig i Manchester United su u izravnom međusobnom dvoboju odlučivali koji će od tih sastava izboriti plasman među posljednjih 16, a daleko bolje u dvoboj je krenuo njemački predstavnik koji je nakon samo 13 minuta vodio sa 2-0.

Prvi golna utakmici zabio je igrač na posudbi iz Manchester Cityja Angelino koji je u 2. minuti preciznim udarcem sa 10-ak metara pogodio donji lijevi kut De Geinog gola. U 13. minuti Angelino je bio asistent, a njegov ubačaj s lijeve strane volejem je u mrežu proslijedio Haidara. Kada je u 69. minuti Kluivert iskoristio pogrešku Maguirea i povisio na 3-0 činilo se kako će RB Leipzig lako do pobjede.

No, u 80. minuti Bruno Fernandes je iskoristio penal kojega je sudac Lahoz dosudio nakon prekršaja Konatea na Greenwoodu, a samo dvije minute potom Pogba je smanjio na 3-2 i vratio nadu Unitedu. Ipak, do kraja susreta engleski sastav nije uspio doći i do trećeg gola i boda koji bi njega odveo u osminu finala. RB Leipzig je natjecanje u skupini završio sa 12 bodova, tri više od Manchester Uniteda. Isti broj bodova kao i United ima i Paris SG, dok je Istanbul BB na samo tri boda.

Susret u Parizu prekinut je sredinom prvog poluvremena nakon što su iz turskog sastava optužili četvrtog suca Coltescua za rasizam. Prethodno je Coltescu glavnom sucu Hateganu prijavio pomoćnog trenera Istanbula Pierrea Weba zbog stalnih prigovora i zatražio da ga se isključi. Navodno je tom prilikom Coltescu upotrijebio riječ "negro" zbog čega su gosti iz protesta napustili travnjak, a nakon njih u svlačionicu su se povukli i domaći igrači.

Mateo Kovačić igrao je do 74. minute za Chelsea koji je odigrao 1-1 (1-1) na svom Stamford Bridgeu protiv Krasnodara u skupini E. Poveli su gosti preko Cabelle (24), a poravnao je Jorginho (28-11m). Ivan Rakitić odigrao je čitav susret za Sevillu koja je kao gost svladala Rennes sa 3-1 (2-0).

Gosti su poveli golom Koundea (32), potom je dva gola postigao En-Nesyri (45+2, 81), da bi poraz Rennesa ublažio Rutter (86-11m). Chelsea je osvojio prvo mjesto u skupini sa 14 bodova, Sevilla je druga sa 13, Krasnodar treći s pet, a Rennes posljednji s jednim bodom.

Ranije u utorak su se nogometaši Lazija pridružili Borussiji Dortmund kao drugi sudionik osmine finala Lige prvaka iz skupine F nakon što su na rimskom Olimpicu odigrali 2-2 (2-1) protiv belgijskog Club Bruggea. Lazio je poveo u 12. minuti golom Corree, a već tri minute poslije gosti su izjednačili golom Vormera. U 27. minuti Ciro Immobile je izborio i realizirao jedanaesterac za novo vodstvo Lazija. Domaći su od 39. minute imali i brojčanu prednost na terenu, jer je zbog drugog žutog kartona isključen Sobol.

No, jedini gol u drugom dijelu postigli su gosti. U 76. minuti strijelac je bio Vanaken. Club Brugge je za plasman u osminu finala morao pobijediti u Rimu, ali do trećeg gola Belgijci nisu došli. Lazio je sa 10 bodova osvojio drugo mjesto, a Club Brugge će sa osam bodova i s trećeg mjesta nastaviti natjecanje u Europskoj ligi.

Prvo mjesto je potvrdila Borussia Dortmund pobjedom na gostovanju kod Zenita. Ruski prvak je poveo u 16. minuti golom Driussija. Domaći su vodili do 68. minute, kad je Piszczek iskoristio inertnost ruske obrane. Za pobjedu njemačkog doprvaka strijelac je bio Witsel u 78. minuti.

Dejan Lovren je za Zenit igrao od 67. minute, a praktično u prvoj akciji kad je ušao u igru, gosti su izjednačili. No, Lovren nije bio krivac ni za jedan od dva Borussijina gola . U tom susretu je igrač Borussije Youssoufa Moukoko postao najmlađi koji je zaigrao u povijesti Lige prvaka sa 16 godina i 18 dana.Borussia je sa 13 bodova osvojila prvo mjesto, a Zenit je završio natjecanje sa samo jednim bodom.

Dinamo Kijev je golom Popova svladao Ferencvaroš (1-1) i izborio plasman u Europsku ligu u skupini G iza Barcelone i Juventusa.