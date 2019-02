United uoči Liverpoola travnjak šprica tekućinom od - češnjaka

Još jedan dan ostao je do najvećeg engleskog derbija - Manchester United u derbiju 27. kola engleske Premier lige dočekuje Liverpool na Old Traffordu.

Gosti iz Liverpoola ovu sezonu žive san i nakon dugih 29 godina gaje nadanja da će konačno doći do toliko željenog naslova engleskog prvaka. Uz Manchester City jedini su pravi kandidat za titulu ove godine s kojim su i bodovno izjednačeni (65) na prvom mjestu.

Građani, pak, titulu žele obraniti i postati prvi klub nakon Manchester Uniteda iz sezona 07/08, 08/09 koji je uspio osvojiti Premier ligu dva prvenstva u nizu.

A da 230. najveći engleski derbi prođe kako treba, brinu se oružari Old Trafforda koji brižno paze i maze svaki centimetar sjajnog travnjaka 'teatra snova'. Već pet godina imaju sjajan trik kako uređeni zeleni tepih pripremiti do savršenstva i sačuvati ga od nametnika i parazita.

Foto: Screenshot/SkySports

Dan prije utakmice, oružari na travnjak nanose tekućinu od češnjaka što se pokazalo kao pun pogodak! Toliko da i neki drugi klubovi Premier lige koriste isto sredstvo za očuvanje igraće površine.

Foto: Screenshot/SkySports

Kažu da se miris češnjaka s Old Trafforda osjeti i do pola kilometra oko stadiona ako je vjetar povoljan, no dobra stvar je što do susreta dan kasnije miris sasvim nestane.

Inače, Manchester United je 88 puta slavio u dvobojima s Liverpoolom, 65 puta rezultat je bio neriješen, a 76 puta su bolji bili 'redsi'. United će sutra ipak biti favorit na svojem travnjaku imajući u vidu formu posljednje vrijeme.

Paul Pogba najbolji je igrač 'crvenih vragova' otkad je na klupu sjeo Ole Gunnar Solskjaer i u zadnjih osam susreta u PL-u postigao je osam golova te tri puta asistirao.