Unitedu nije valjao, u Interu je 'poludio', a sad je - na popustu

Sanchezu je korona-pauza došla kao naručena. Oporavio se, uhvatio formu i bljesnula je kristalno čista i dobro poznata klasa. Man United ga Interu prodaje za samo 15 milijuna eura

<p>Belgijski div <strong>Romelu Lukaku</strong> (27) ljetos je s Old Trafforda prešao na San Siro, zabio 29 golova i dodao pet asistencija za vrhunski učinak. <strong>Antonio Conte</strong> 'jahao' je Interove čelnike dok mu nisu doveli Lukakua i bio 100 posto u pravu. Belgijac je svjetska klasa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Inter predstavio Contea...</strong></p><p>Kako je imao samo njega i <strong>Lautara</strong> te tinejdžera <strong>Esposita</strong>, temperamentni trener je tražio bar još jednog iskusnika i (poučen svojim Premiership iskustvom) opet pogledao prema Manchesteru pa je iz Uniteda na posudbu doveden čileanski rutiner, <strong>Alexis Sanchez</strong> (31).</p><p>A da si malo ojača lijevi bok i Lukaku i Sanchez 'ne budu sami' iz Manchestera je posudio i lijevog bočnog, već polu-veterana - <strong>Ashleyja Younga</strong> (35)</p><p>Za Lukakua je plaćena malo jača, pred-pandemijska cijena: 74 milijuna eura. Youngova plaća tek je kap u moru Interove prepune blagajne, a kako se Alexis ozlijedio čim je došao - o otkupu njegovog ugovora nije se ni pričalo.</p><p>Ali... Čileancu je korona-pauza došla kao naručena. Čovjek se oporavio, uhvatio formu, a kad ga je napokon pušten 's lanca' na travnjak: bljesnula je kristalno čista i dobro poznata klasa.</p><p>Cijela se 'planeta Inter' zaljubila u južnoameričkog majstora koji u kaosu post-Fergusonove ere na Old Traffordu nije pokazao ni 5 posto onoga što zna, a kako su ga Englezi plaćali 390 tisuća eura tjedno (!) ovih su dana, javlja Daily Mail, pristali prodati ga Interu za tek 15 milijuna eura samo da bi se riješili ogromnog financijskog utega.</p><p>Alexis je pristao ono što bi u Unitedu zaradio u jednoj sezoni 'razvodniti' na tri godine ugovora, na koliko će potpisati s Interom. A s obzirom da je više nego zadovoljio lako je moguće da i Young ostane na San Siru barem još godinu dana.</p><p>Sve u svemu, između Intera i Man Uniteda će se, sa odštetama i plaćama, a sve uz pandemija i pad tržišta, u godinu dana zavrtjeti preko 100 milijuna nogometnih eura.</p><p>I to, čini nam se, na obostranu korist i zadovoljstvo. Unitedu lova, a Interu fantastični napadački duet koji, iz samo Unitedu znanih razloga, Old Traffordu nije donio, ako ne naslov, a onda barem borbu za vrh engleskih nogometnih vrhova.</p>