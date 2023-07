Uoči prošle sezone Jakobušić je navijačima servirao novi ugovor s Livajom, što će im obećati sad?

Važan postulat svakog PR stručnjaka glasi: "Kad nemaš dobru vijest, moraš kreirati neku distrakciju, moraš skrenuti pozornost medija i javnosti na nešto drugo, po mogućnosti, nešto što ti ide u korist"

Upravo takav potez povukao je u ova doba prošle godine predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić, kada je suočen s pritiskom navijača nakon izgubljenog Superkupa i slabih vijesti iz prijelaznog roka, doveo momčad na Torcida kup i objavio kako je Marko Livaja produžio vjernost klubu sve do ljeta 2027. godine. Iako je u tom trenutku Livaja imao važeći dvogodišnji ugovor s Hajdukom, iako uopće nije razmišljao o odlasku u inozemstvo, Jakobušić je tom objavom skrenuo pozornost navijača, a sutradan ih je dodatno zapalio izjavom kako želi iskorak u novoj sezoni te kako bi želio osvojiti nešto ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi!?

Vatrenim navijačima Hajduka, koji gutaju svaku vijest o svom klubu, pogotovo na one pozitivne, nije trebalo puno da zaborave izgubljeni Superkup i obećane kapitalce koji samo što nisu stigli, i okrenu se utrci za toliko željenim naslovom prvaka i iskorakom u Europi. Hoće li se i ove godine povijest ponoviti? U odnosu na prošlu sezonu Leko je ostao bez više od 10 igrača (Subašić, Lovrencsics, Borevković, Awaziem, Simić, Anello, Fossati, Sentić...) a dobio je Šarliju i Dajakua te povratnike s posudbi Dolčeka i Šošića. Ostatak momčadi popunio je juniorima. Jasno je da mu nedostaju igrači, i to nije mišljenje samo navijača i novinara, rekao je to uostalom jasno i sam Leko:

- Radimo s ovim što imamo, nije ni kod drugih idealno, ali nama fale igrači na 3-4 pozicije. Ustvari, neću više o brojkama, tako je kako je, nastojim gledati pozitivno ali ne možemo se praviti glupi. Svi gledaju i vide, i mediji, i navijači, uostalom vidi se i na postignutim rezultatima.

Nakon zimskog prijelaznog roka Jakobušić je otkrio kako su željeli dovesti dva kapitalca, ali je jedan otišao u drugi klub dok će drugoga ponovno pokušati dovesti na ljeto. Ljeto je stiglo, pripreme su pri kraju, sezona je na vratima, a navijači još uvijek iščekuju kapitalca, veliko ime poput Perišića, Bašića, Mora, Palaverse... No za sada nema vijesti ni o pojačanju, a kamo li o kapitalcu. Tu i tamo nadu podgrije netko od inozemnih novinara koji prate transfere, ali za sada ništa, pa ni od Perišića, o kome se najviše pisalo. Pitanje njegovog povratka je otvoreno, ali ako se i dogodi, neće se dogoditi odmah.

Kao i prošla, i ova sezona započinje utakmicom Superkupa protiv Dinama na Maksimiru sljedeće subota. U tjednu koja prethodi utakmici vodstvo Hajduka odradit će i "Ćakulu" s navijačima, nedjeljno druženje na kojem članovi kluba mogu pitati čelne ljude što god žele. "Ćakula" je zamišljena kao festival demokracije, ali i "lakmus papir" povjerenja članova u vodstvo kluba i ono što rade.

Poznavajući modus operandi predsjednika Hajduka, koji pomno pazi kad će se pojaviti u javnosti i kakve će poruke poslati, on će na "Ćakulu" doći spreman. Ili će stvarno najaviti dovođenje nekog pojačanja, ili će pak skrenuti pozornost, kao što je to redovito radio prošle godine, bilo s Livajom, bilo gradnjom kampa, bilo preseljenjem utakmica na Stari plac... Što bi to moglo biti ove godine? Ako se u naredna dva dana ne dogodi ništa konkretnije, moglo bi to biti produženje ugovora s dvojicom važnijih nositelja igre Dariom Melnjakom i Filipom Krovinovićem.

Iako se do prije mjesec dana na temu pregovora o produženju njihovih ugovora nije moglo čuti baš ništa, dobro obaviješteni izvori iz kluba otkrivaju nam kako su se u zadnjih desetak dana oni intenzivirani te kako je velika Jakobušićeva želja da se konkretiziraju potpisom. Što prije, svakako prije početka sezone...