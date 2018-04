Upoznajte Joshuin team: Ljudi bez kojih nikad ne bi bio prvak

Cosa nostra 🔥AJBXNG🔥 A post shared by Anthony Joshua (@anthony_joshua) on Mar 22, 2018 at 1:09pm PDT

Anthony Joshua je pobijedio Parkera i osvojio četvrti naslov. U redu, to znamo. Znamo i da je to britanskom boksaču bila treća borba na stadionima u posljednih 11 mjeseci. U travnju 2017. na Wembleyu je pobijedio Vladimira Klička, u listopadu iste godine u Cardiffu Carlosa Takama, a u subotu, opet u Cardiffu, Parkera. No, nakon subotnje borbe Joshua je prvi put napravio fotografiju o kojoj se i danas raspravlja.

- Ovo su ljudi bez kojih nikad ne bih bio prvak - rekao je Joshua i okupio društvo poslije borbe.

Na fotografiji je 23-oje ljudi, no mi ćemo izdvojiti samo neke...

S lijeva na desno.... 1. Kevin Ayodele (prijatelj), 2. Anthony Leaver (media PR), 3. Rob Madden (training team), 4. Will Harvey (management), 5. James Mulley (prijatelj), 6. Ben Ileyemi (bratić i security), 7. David Ghansa (management), 8. Anthony Joshua, 9. Michael Jarman (prijatelj), 10. Sina Ghami (training), 11. Leon Skinner (prijatelj), 12. Jamie Reynolds (trener), 13. Joe Mitchinson (videosnimatelj), 14. Eddie Hearn (prmotor), 15. Iwan Llewelyn (menadžer za društvene mreže), 16. Max McCracken (training), 17. Tony Sims (training), 18. Rowan Wilkinson (PR), 19. Andy Bell (publicist), 20. Henry Baldwin (management), 21. Mark Ellison (nutricionist), 22. Freddie Cunningham (menadžer), 23. Jonathan Constant (priajtelj), 24. Mark Seltzer (brine se o posjekotinama za vrijeme meča)

Kevin Ayodele je nogometaš za kojeg vjerojatno nitko na Otoku nije čuo. Nije igrao za Liverpool, Manchester United ili Chelsea već za niželigaše kao što su Aylesbury United, Tooting & Mitcham i Northwood. Leon Skinner je glumio u sjajnoj kriminalističkoj drami iz 2006. "Notes on a Scandal" u kojojo su glavne uloge igrale Cate Blanchett i Dame Judi Dench. Film je bio nominiran za čak četiri Oscara, a Leonov lik u filmu se zvao Denis. No nije napravio baš neku karijeru jer je nakon toga glumio u još samo jednom filmu, ako se tako može nazvati. To je petominutna drama iz 2013. "Fill Me In", koju, ako niste gledali, niste baš ništa propustili. Iako, bila je nominirana na Sundance Film Festivalu.

Iwan Llewelyn je Joshuin menadžer za društvene mreže, a isti posao radi i za veliku zvijezdu Francuske i Atletico Madrida Antoinea Griezmanna. S Joshuom se čuje desetak puta dnevno i brine se za Twitter, Instagram, Facebook i Snapchat. Joshua obožava komunicirati s navijačima na društvenim mrežama, a na Instagramu ima 2.1million "followera", 1.6million na Facebooku i 900,000 na Twitteru.

Andy Bell is je publicist koji s njim surađuje već pet godina, dok je Freddie Cunningham menadžer "AJ Boxing" i vodi brigu o sponzorima. S Joshuom je cijeli dan na telefonu.