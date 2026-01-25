Uraganski Dinamo pomeo je Osijek, a jedan igrač najveći je dobitnik Ljubičićevog odlaska

Otvorilo se slavonsko nebo i potopilo Opus Arenu, a na terenu uraganski Dinamo pomeo je nemoćne Osječane. Baš kao i tri dana ranije u pobjedi protiv FCSB-a (4-1), gdje su praktički osigurali eliminacijsku fazu Europske lige, autoritativno, moćno i sigurno, bez najmanjih problema, "modri" su slavili protiv Osijeka (3-0), doplovivši do pobjede na otvaranju proljetnog dijela sezone u HNL-u i pobjegli Hajduku na plus četiri. Godina nije mogla bolje početi.

