Obavijesti

Sport

Komentari 4
KOMENTAR PLUS+

Uraganski Dinamo pomeo je Osijek, a jedan igrač najveći je dobitnik Ljubičićevog odlaska

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 4 min
Uraganski Dinamo pomeo je Osijek, a jedan igrač najveći je dobitnik Ljubičićevog odlaska
Osijek: SuperSport HNL, 19. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

OSIJEK - DINAMO 0-3 Željko Sopić i u 11. utakmici protiv "modrih" je ostao bez pobjede, a Dion Drena Beljo nastavio je s paklenom formom. Zabio je šest golova u posljednje četiri utakmice

Admiral

Otvorilo se slavonsko nebo i potopilo Opus Arenu, a na terenu uraganski Dinamo pomeo je nemoćne Osječane. Baš kao i tri dana ranije u pobjedi protiv FCSB-a (4-1), gdje su praktički osigurali eliminacijsku fazu Europske lige, autoritativno, moćno i sigurno, bez najmanjih problema, "modri" su slavili protiv Osijeka (3-0), doplovivši do pobjede na otvaranju proljetnog dijela sezone u HNL-u i pobjegli Hajduku na plus četiri. Godina nije mogla bolje početi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
UŽIVO Transferi: Istra dovodi važnog igrača Lokomotive? As Liverpoola odlazi u Tottenham
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Istra dovodi važnog igrača Lokomotive? As Liverpoola odlazi u Tottenham

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Osijek - Dinamo 0-3: Uvjerljiva pobjeda 'modrih'! Sopić i dalje čeka prvu pobjedu s Osječanima
DOMINACIJA 'MODRIH'

Osijek - Dinamo 0-3: Uvjerljiva pobjeda 'modrih'! Sopić i dalje čeka prvu pobjedu s Osječanima

OSIJEK - DINAMO 0-3: 'Modri' su treći put ove sezone slavili protiv 'bijelo-plavih', a strijelci su bili Stojković (30'), Zajc (43') i Beljo (89'). Bila je to uvjerljiva pobjeda zagrebačkog kluba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026