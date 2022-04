Urnebesna reakcija Ferdinanda: O moj Bože! Muka Modrić! Poklonite se njegovoj kvaliteti

Foto: Screenshot Twitter

Hrvatski 'maestro' Luka Modrić (36) oduševio je sve ljubitelje nogometa u četvrtfinalnoj utakmici Liga prvaka u kojoj su uspjeli obraniti pobjedu od 3-1 iz londonske utakmice. Real je u dramatičnom dvoboju u Madridu u produžetku izgubio s 2-3 od Chelseaja, a jedan od glavnih aktera zaslužnih za prolazak u polufinale je kapetan 'vatrenih'. Realova zvijezda ukazala se onda kada je to bilo najpotrebnije. Modrić je još jednom pokazao zašto je jedan od najboljih veznjaka svijeta. Chelsea je nakon 75 minuta susreta gubio 3-0, a Real je bio na korak ispadanja iz LP. Modrić je u 80. minuti susreta fenomenalno ubacio vanjskom i pronašao u petercu Rodryga koji je zabio za 3-1! Bila je to čudesna asistencija nakon koje u produžetku zabio i fenomenalni Benzema za konačni prolaz Reala. Bivši engleski nogometaš Rio Ferdinand trenutačno radi kao stručni komentator BT Sporta te je u emisiji zajedno s kolegama gledao Modrićevu majstoriju nakon čega je uslijedila prava euforija. Legendarni branič Leedsa i Manchester Uniteda na Twitteru je objavio svoju reakciju. - O moj Bože! O moj Bože! Muka Modrić! Muka Modrić! Molim vas, Muka Modrić! Poklonite se kvaliteti ovog mladića! - urlao je Ferdinand u televizijskom studiju. Ferdinandovi sukomentatori, slavni bivši nogometaši Steve McManaman i Joe Cole, smijali su mu se objašnjavajući mu da se Luka ne zove Muka. - To dodavanje Luke Modrića razlog je zašto sam izgubio glas! To što on radi... ma, to je ilegalno! Vrištao sam Luka, Muka, kako god da mu je ime. Fenomenalno! - nadodao je Ferdinand.