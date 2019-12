Urnebesni Messijev sin opet je ukrao šou! 'Da, da, to je tata...'

Onaj osjećaj kada sjediš 'izvaljen' u fotelji, a tvoj otac po šesti put prima Zlatnu loptu. E ako vas zanima taj osjećaj, valjda priupitati Messijevog sina Matea koji je opet oduševio sve sa svojom reakcijom.

Argentinski čarobnjak je opet pokorio konkurenciju i pobjegao Cristianu Ronaldu što se tiče osvojenih Ballon D'or-a. Leo je i ovaj put sa sobom poveo sinove Thiaga i Matea, dok je najmlađi ipak ostao kod kuće. A kad god je maleni Mateo u javnosti, napravi šou. Nedavno je ocu skoro 'ukrao' Zlatnu kopačku, a ovaj put se smijao od sreće i ponosa što je njegov otac opet najbolji na svijetu.

Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Leo je na pozornici stao kraj Didiera Drogba gdje je čekao da dođe Luka Modrić sa Zlatnom loptom i da mu je preda. U kadru se odjednom pojavio Mateo koji se oduševljeno smijao, a kamere kao da su znale što trebaju snimati. Dječak kao da se naviknuo na to da mu otac osvaja nagrade, pa za svaki put smisli neku novu točku.

😆 When your dad became the 2019 Ballon d'Or ! #ballondor pic.twitter.com/E1WMm0fkCT