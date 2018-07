Urugvaj bez Cavanija, Suarez će sam morati srediti Francuze

Urugvaj sigurno neće u bezglavi napad na Francuze, ali svejedno... Neigranje Edinsona Cavanija veliki je južnoamerički hendikep. Sjajni napadač zabio je zadnja tri urugvajska gola na ovom Mundialu (jedan lijevom, jedan desnom nogom i jedan glavom).

Joy?

-No...Pride is the feeling knowing that we have now more than 3 million people who dream with us, Arriba la celeste! 🇺🇾💪💪. pic.twitter.com/008aaMwNlT