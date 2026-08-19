US Open 2026 stiže na HBO Max i Eurosport: svi mečevi, nova multiview opcija i zvjezdani povratak Serene Williams i Alcaraza
US OPEN 2026. Gdje gledati baš sve mečeve i dodatne sadržaje?
Warner Bros. Discovery (WBD) i Američki teniski savez (USTA) preuzimaju produkciju službenog prijenosa US Opena 2026. Turnir će biti dostupan na HBO Maxu u većini europskih zemalja, uključujući i Hrvatsku, uz prijenos svih mečeva na svim terenima. Eurosport će emitirati 265 sati prijenosa na kanalima Eurosport 1 i 2 te objavljivati dodatne digitalne sadržaje.
Unutar aplikacije bit će dostupne funkcije Key Moments, koje izdvajaju ključne situacije u mečevima, te Multiview, koja omogućuje istodobno praćenje do četiri susreta. Eurosportov stručni tim predvode John McEnroe, Mats Wilander, Justine Henin, Johanna Konta i Lesly Boitrelle, uz emisije Courtside od 16:30 (od 17 stai u drugom tjednu).
U ženskoj konkurenciji očekuje se povratak Serene Williams. Favoritkinje uključuju Arynu Sabalenku, Alexandru Ealu, Maju Chwalińsku, Karolinu Muchovu, Lindu Noskovu te bivše pobjednice Igu Świątek, Naomi Osaku i Coco Gauff. U muškoj konkurenciji Carlos Alcaraz nastoji se vratiti nakon ozljede. Među glavnim kandidatima su Jannik Sinner, Alexander Zverev, Novak Đoković te mlađa skupina igrača: João Fonseca, Rafael Jodar, Jakub Menšík, Arthur Fils, Ben Shelton i Learner Tien. Na US Open stiže i Roger Federer koji će imati poseban program povodom uvrštenja u Međunarodnu tenisku kuću slavnih.
Praćenje na HBO Maxu počinje 24. kolovoza kvalifikacijama. Mješoviti parovi igraju 25. i 26. kolovoza. Eurosport počinje s prijenosom glavnog turnira 30. kolovoza.
US Open 2026., ključni datumi
24.–27. kolovoza — kvalifikacije
25.–26. kolovoza — mješoviti parovi
30. kolovoza – 1. rujna — 1. kolo
2.–3. rujna — 2. kolo
4.–5. rujna — 3. kolo
6.–7. rujna — osmina finala
8.–9. rujna — četvrtfinala
10. rujna — polufinale žena
11. rujna — polufinale muškaraca; finale ženskih parova
12. rujna — finale žena; finale muških parova
13. rujna — finale muškaraca
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+