US OPEN 2026. Gdje gledati baš sve mečeve i dodatne sadržaje?

Warner Bros. Discovery (WBD) i Američki teniski savez (USTA) preuzimaju produkciju službenog prijenosa US Opena 2026. Turnir će biti dostupan na HBO Maxu u većini europskih zemalja, uključujući i Hrvatsku, uz prijenos svih mečeva na svim terenima. Eurosport će emitirati 265 sati prijenosa na kanalima Eurosport 1 i 2 te objavljivati dodatne digitalne sadržaje.

Unutar aplikacije bit će dostupne funkcije Key Moments, koje izdvajaju ključne situacije u mečevima, te Multiview, koja omogućuje istodobno praćenje do četiri susreta. Eurosportov stručni tim predvode John McEnroe, Mats Wilander, Justine Henin, Johanna Konta i Lesly Boitrelle, uz emisije Courtside od 16:30 (od 17 stai u drugom tjednu).

U ženskoj konkurenciji očekuje se povratak Serene Williams. Favoritkinje uključuju Arynu Sabalenku, Alexandru Ealu, Maju Chwalińsku, Karolinu Muchovu, Lindu Noskovu te bivše pobjednice Igu Świątek, Naomi Osaku i Coco Gauff. U muškoj konkurenciji Carlos Alcaraz nastoji se vratiti nakon ozljede. Među glavnim kandidatima su Jannik Sinner, Alexander Zverev, Novak Đoković te mlađa skupina igrača: João Fonseca, Rafael Jodar, Jakub Menšík, Arthur Fils, Ben Shelton i Learner Tien. Na US Open stiže i Roger Federer koji će imati poseban program povodom uvrštenja u Međunarodnu tenisku kuću slavnih.

Praćenje na HBO Maxu počinje 24. kolovoza kvalifikacijama. Mješoviti parovi igraju 25. i 26. kolovoza. Eurosport počinje s prijenosom glavnog turnira 30. kolovoza.

US Open 2026., ključni datumi​​​​​​

24.–27. kolovoza — kvalifikacije

25.–26. kolovoza — mješoviti parovi

30. kolovoza – 1. rujna — 1. kolo

2.–3. rujna — 2. kolo

4.–5. rujna — 3. kolo

6.–7. rujna — osmina finala

8.–9. rujna — četvrtfinala

10. rujna — polufinale žena

11. rujna — polufinale muškaraca; finale ženskih parova

12. rujna — finale žena; finale muških parova

13. rujna — finale muškaraca