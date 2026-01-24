Usain Bolt sprema senzacionalni povratak na Olimpijske igre?! I to u potpuno drugom sportu

Umirovljeni sprinter i atletska legenda Usain Bolt (39) mogao bi se vratiti na Olimpijske igre 2028. godine u Los Angelesu. Bolt se umirovio prije devet godina, a na zadnjem nastupu na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016. godine osvojio je zlato na 100 i 200 metara te na štafeti 4×100 metara. U karijeri je osvojio 23 zlatne medalje za Jamajku, od kojih je osam na Olimpijskim igrama.

Najveći sprinter svih vremena i globalna sportska ikona, ozbiljno razmišlja o povratku na olimpijsku scenu. No, ovoga puta ne bi jurio tartanom, već bi se natjecao na travnjaku. Legendarni Jamajčanin najavio je da je spreman zaigrati kriket za svoju zemlju na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine.

Ideja da bi se Bolt mogao vratiti u 42. godini života zvuči nevjerojatno, no njegove su riječi zapalile maštu navijača diljem svijeta. U nedavnom intervjuu za magazin Esquire, Bolt je ostavio otvorena vrata za ono što bi bio jedan od najspektakularnijih sportskih povrataka u povijesti.

​- Sretno sam umirovljen iz profesionalnog sporta. Nisam dugo igrao kriket, ali ako me pozovu, bit ću spreman.

Ova izjava dolazi u trenutku kada se kriket vraća u olimpijski program nakon duge pauze od čak 128 godina. Upravo ta činjenica daje Boltu priliku da zaokruži svoju nevjerojatnu karijeru na posve neočekivan način. Odrastajući na Jamajci, gdje je kriket nacionalni sport, sanjao je o karijeri brzog bacača. Njegov otac bio je veliki zaljubljenik u taj sport, a mladi Usain je sate provodio na terenu.

​- Da mi trener kriketa nije rekao: 'Znaš što, idi probaj trčati', vjerojatno bih ostao u kriketu. To je sve što sam znao dok sam odrastao.

Njegovi svjetski rekordi, postavljeni na Svjetskom prvenstvu u Berlinu 2009. godine i danas se čine nedostižnima. Sto metara je istrčao za nevjerojatnih 9,58 sekundi, a dvjesto metara za 19,19 sekundi. Svojom karizmom, opuštenošću i prepoznatljivom pobjedničkom pozom 'To Di World' postao je više od sportaša; postao je globalni fenomen koji je atletiku vratio na naslovnice.

Nakon što se 2017. oprostio od atletike, okušao se i u profesionalnom nogometu, trenirajući s Borussijom Dortmund i australskim Central Coast Marinersima, no bez ugovora.