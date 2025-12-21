Obavijesti

Sport

Komentari 39
ČEKA GA SUSPENZIJA

Ušao s klupe, zabio gol, dobio crveni: Pogledajte ludih deset minuta Marka Livaje na Poljudu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Ušao s klupe, zabio gol, dobio crveni: Pogledajte ludih deset minuta Marka Livaje na Poljudu
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

U 77. minuti nervozno je reagirao na Lovrićevu odluku i napucao loptu i dobio drugi žuti karton nakon što je skinuo dres tijekom proslave gola

U prvoj nedjeljnoj utakmici 18. kola Hrvatske nogometne lige Hajduk je na Poljudu ugostio Vukovar 1991. Domaćin je poveo već u sedmoj minuti zahvaljujući golu Michelea Šege, a momčad Silvija Čabraje ostala je s igračem manje nakon pola sata igre zbog crvenog kartona Marija Tadića.

Ipak, Hajduk je u 61. minuti izjednačio preko Jakova Puljića, ali samo na nekoliko minuta, jer je u 70. minuti kapetan Hajduka Marko Livaja zabio gol. I to samo nekoliko minuta nakon što je ušao u igru umjesto Brune Durdova. Mir Splićana kratko je trajao, zato što je u 74. minuti drugi žuti karton dobio Ante Rebić.

Time su oba kluba ostala s igračem manje, ali i ta je faza bila kratkog vijeka. U 77. minuti iz igre šokantno je isključen Livaja! Adut "bijelih" najprije je požutio tijekom strastvene proslave gola, kada je skinuo dres i proslavio s Torcidom. Isključenje i gol Livaje možete pogledati klikom OVDJE

U 77. minuti nervozno je reagirao na Lovrićevu odluku i napucao loptu, a glavni sudac utakmice pokazao mu je žuti karton. Oba su, moramo priznati, bila itekako nepotrebna... A Hajduk će 2026. započeti bez Rebića i Livaje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 39
FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Dinamo - Lokomotiva 2-0: 'Plavi' su jesenski prvaci! Topić i Beljo prelomili gradski derbi
ZA KRAJ 2025. GODINE

Dinamo - Lokomotiva 2-0: 'Plavi' su jesenski prvaci! Topić i Beljo prelomili gradski derbi

"Modrima" je pripao gradski derbi u posljednjoj utakmici koju su obje momčadi odigrale u ovoj godini. Dinamo je na vrhu lige sa 38 bodova, dok je Lokomotiva osma s 19 bodova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025