Ušao s klupe, zabio gol, dobio crveni: Pogledajte ludih deset minuta Marka Livaje na Poljudu

U prvoj nedjeljnoj utakmici 18. kola Hrvatske nogometne lige Hajduk je na Poljudu ugostio Vukovar 1991. Domaćin je poveo već u sedmoj minuti zahvaljujući golu Michelea Šege, a momčad Silvija Čabraje ostala je s igračem manje nakon pola sata igre zbog crvenog kartona Marija Tadića.

Ipak, Hajduk je u 61. minuti izjednačio preko Jakova Puljića, ali samo na nekoliko minuta, jer je u 70. minuti kapetan Hajduka Marko Livaja zabio gol. I to samo nekoliko minuta nakon što je ušao u igru umjesto Brune Durdova. Mir Splićana kratko je trajao, zato što je u 74. minuti drugi žuti karton dobio Ante Rebić.

Time su oba kluba ostala s igračem manje, ali i ta je faza bila kratkog vijeka. U 77. minuti iz igre šokantno je isključen Livaja! Adut "bijelih" najprije je požutio tijekom strastvene proslave gola, kada je skinuo dres i proslavio s Torcidom. Isključenje i gol Livaje možete pogledati klikom OVDJE,

U 77. minuti nervozno je reagirao na Lovrićevu odluku i napucao loptu, a glavni sudac utakmice pokazao mu je žuti karton. Oba su, moramo priznati, bila itekako nepotrebna... A Hajduk će 2026. započeti bez Rebića i Livaje.