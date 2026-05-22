USIK - VERHOEVEN: Plazibat mu je bio izazivač, sad napada vrh boksa! Evo gdje i kad gledati

U subotu, 23. svibnja, u sjeni jednog od sedam svjetskih čuda drevnog svijeta, piramida u Gizi, rukavice će ukrstiti Oleksandr Usik (39) najbolji boksač današnjice, i Rico Verhoeven (37), legendarni kickboksač koji ulazi u ring kako bi se okušao u "plemenitoj vještini".

Ovaj jedinstveni sportski događaj održat će se u subotu, a pozornica će biti impresivni plato ispred piramida u Gizi. Glavni dio priredbe započinje u 19 sati po našem vremenu, dok se ulazak glavnih aktera u ring očekuje oko 23:45. Za sve ljubitelje boksa u Hrvatskoj, prijenos meča i cijele priredbe bit će dostupan isključivo putem streaming servisa DAZN, koji je globalni partner događaja.

Borba će se nuditi kao "pay-per-view" događaj, što znači da će gledatelji morati kupiti prijenos zasebno, neovisno o postojanju redovne pretplate na servis. U uvodnom dijelu večeri također nastupaju neka zanimljiva imena, poput Britanca Hamzaha Sheeraza koji se bori za WBC titulu u supersrednjoj kategoriji te okršaj teškaša Franka Sancheza i Richarda Torreza Jr.

Tko je Rico Verhoeven?

Dok je Usik (24-0) dobro poznato ime svakom pratitelju boksa, njegov protivnik dolazi iz potpuno drugačijeg svijeta. Verhoeven slovi za jednog od najvećih teškaša u povijesti kickboxinga. Nizozemac, poznat pod nadimkom "Kralj kickboxinga", držao je naslov prvaka u prestižnoj promociji Glory više od 4200 dana, odnosno preko jedanaest uzastopnih godina, te ga je uspješno obranio čak trinaest puta. Njegov profesionalni kickboksački omjer je impresivnih 66 pobjeda i deset poraza.

Ime Rica Verhoevena poznato je i hrvatskim ljubiteljima borilačkih sportova. Naime, njegova jedanaesta obrana naslova trebala je biti protiv našeg najboljeg kickboksača, Antonija Plazibata. Meč je bio zakazan za proljeće 2023., ali je odgođen zbog Verhoevenove ozljede koljena, a nakon Plazibatovog kasnijeg poraza u borbi za privremeni naslov, do tog okršaja nikada nije došlo.

Iako je njegova dominacija u kickboksačkom ringu neupitna, Verhoevenovo boksačko iskustvo je minimalno. Okušao se samo jednom, i to davne 2014. godine kada je nokautom u drugoj rundi svladao Janoša Finferu. Sada, gotovo dvanaest godina kasnije, traži najveći mogući izazov.

​- Proveo sam dvanaest godina kao neosporni prvak u kickboxingu i postigao sve što sam naumio. Ali ostanak na vrhu toliko dugo nije mi oduzeo glad, već ju je ojačao. Nisam tražio utjehu, pa sam počeo tražiti najveći mogući izazov u drugom svijetu. Usik je neosporan u boksu. To je vrsta izazova koja me motivira. Neosporni protiv neospornog. Najbolji protiv najboljeg - izjavio je Verhoeven.

Bizarnost oko titula

Najveća kontroverza vezana za ovaj meč leži u statusu svjetskih titula. Oleksandr Usik u borbu ulazi kao prvak po verzijama WBC, WBA i IBF. Međutim, situacija s pojasevima je krajnje neobična i postavlja presedan u modernom boksu. Od tri pojasa koje Usik drži, jedino će onaj najprestižniji, WBC-ov, biti dostupan Verhoevenu u slučaju pobjede.

WBC je kao krovna organizacija donio vrlo neuobičajenu odluku i odobrio ovaj meč kao službenu obranu naslova, dopuštajući borcu s omjerom 1-0 da se bori za najvrjedniju titulu u teškoj kategoriji. Ta je odluka izazvala negodovanje u boksačkim krugovima, pogotovo jer se zaobilazi službeni obavezni izazivač, Nijemac Agit Kabayel, čiji je promotor već zaprijetio tužbom. Zanimljivo, kada se WBC-ov prvak Tyson Fury prije tri godine borio protiv MMA zvijezde Francisa Ngannoua, pojas nije bio u igri.

Druge dvije organizacije, WBA i IBF, nisu bile tako popustljive. Prema njihovim službenim odlukama, ako Usik pobijedi, borba će se smatrati uspješnom obranom naslova. Međutim, ako Verhoeven šokira svijet i pobijedi, on neće postati prvak po WBA i IBF verziji. Umjesto toga, oba će pojasa biti proglašena upražnjenima. Pobjeda bi Nizozemcu tek omogućila da bude uvršten na njihove rang-ljestvice. To dovodi do bizarne mogućnosti da Verhoeven pobijedi prvaka, ali iz Egipta ode bez dva od tri pojasa za koja se borio.

Za Oleksandra Usika, ovo je borba koju, kako sam kaže, želi, a ne koju mora odraditi. Nakon što je ispisao povijest postavši prvi neosporni prvak teške kategorije u eri četiri pojasa s dvije pobjede nad Furyjem te brutalnim nokautom protiv Daniela Duboisa, Ukrajinac je odlučio uzeti predah od obaveznih izazivača i prihvatiti nekonvencionalan meč.

​- Istinski poštujem ljude koji dosegnu sam vrh u svom sportu. Rico je jedan od njih - moćan sportaš i veliki šampion. Biti prvak ne znači samo imati pojaseve. To su godine napornog rada, discipline i vjere. Poštujem njegov put - on je uistinu kralj kickboxinga. Ali ovo je boks - drugačija igra, s vlastitim pravilima i vlastitim kraljevima - poručio je Usik.

