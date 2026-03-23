PREKINUO JE ŠUTNJU

Uskokov optuženik Jeličić: Sjete se starih grijeha čim se netko osjeti prozvan! Ali ne brinem...

Piše Luka Tunjić,
Uskokov optuženik Jeličić: Sjete se starih grijeha čim se netko osjeti prozvan! Ali ne brinem...
Najveći kompliment mom radu sam dobio kroz suze moje najdraže Valentine Miletić. istina uvijek prvo zaboli one koji je najviše trebaju čuti. Ako je cijena iskrenosti otkaz, onda sam radio nešto kako treba, rekao je

Hrvatski Telekom sredinom je veljače prekinuo suradnju s bivšim hrvatskim nogometašem i danas prepoznatljivim stručnim komentatorom, Joškom Jeličićem. To se dogodilo nakon što je USKOK podigao optužnicu protiv Jeličića zbog lažnog svjedočenja na suđenju Zdravku Mamiću.

Nešto više od mjesec dana nakon što se sve to dogodilo, Jeličić je prekinuo šutnju i prvi se put javno oglasio nakon svega što se dogodilo. 

"Kad nemaš argumenata – napadneš glasnika. Stara škola. Kronologija je zapravo jednostavna: kažeš što misliš → netko se 'ograđuje' → netko se osjeti prozvan → institucije se iznenada sjete davnih grijeha → isti dan nestaneš s ekrana. Kill the messenger, zar ne? Ali znate što? Glasnik je opasan samo kad nosi poruku koja boli.

A istina uvijek prvo zaboli one koji je najviše trebaju čuti. Ako je cijena iskrenosti otkaz, onda sam očito radio nešto kako treba. Ako se prošlost aktivira baš kad progovorim, onda sam pogodio gdje treba. Ako se svi brane, znači da je lopta ušla u gol. Ne brinem. Televizija je samo studio. Integritet je karijera. A glas koji govori bez straha ne može se ugasiti – može ga se samo premjestiti. Istina možda izgubi termin, ali nikad ne izgubi vrijednost. Hvala svima na ogromnoj podršci, žao mi je što su preko noći ugasili emisiju koja je ušla pod kožu čak i onima koji nisu nogometni sladokusci.

Najveći kompliment mom radu sam dobio kroz suze moje najdraže Valentine Miletić. Posebna zahvala mom dragom Ivici Vrgoču. Gledamo se uskoro", napisao je Jeličić na Instagramu.

Komentari 2
