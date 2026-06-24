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STUDIJSKA EMISIJA 24SATA

UŽIVO Branko Karačić nakon pobjedu Hrvatske: 'Kad god igra Budimir pobjeđujemo'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
UŽIVO Branko Karačić nakon pobjedu Hrvatske: 'Kad god igra Budimir pobjeđujemo'
Zagreb: Branko Kara?i? gostovao u studiju 24sata | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

"Čestitam igračima na 3 boda, kao i suparniku koji je bio dobar, organiziran i čvrst te nas je namučio. Htjeli smo igrati izraženije s krilima", kazao je Dalić nakon pobjede protiv Paname...

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Hrvatska je u 2. utakmici Svjetskog prvenstva slavila protiv Paname golom Ante Budimira. Pobjeda je teško izborena, naši reprezentativci nisu briljirali, ali na kraju će se pamtiti tri boda. U studijskoj emisiji 24sata utakmicu analizira hrvatski trener Branko Karačić... Prijenos možete pratiti u ovom članku i na YouTube kanalu 24sata. Emisija je krenula u 11 sati.

- Nakon pobjede protiv Paname, sada se puno je lakše diše. Sigurno da je izbornik Dalić najavljivao promjenu sustava i djelovali smo mnogo bolje nego protiv Engleske kada jednostavno nismo dobro reagirali, naročito kod tih prekida za koje smo se kao toliko pripremali - istaknuo je Branko Karačić koji dodaje da se možda igračima u glavama dogodio i košmar zbog promjene sustava. 

- Znamo da smo u 99 posto utakmica igrali u sustavu 4-2-3-1 s tim sustavom smo ostvarili najbolje rezultate u povijesti. Jednostavno se igračima protiv Engleske dogodio neki košmar u glavama - dodao je Karačić.

Pobjedu Hrvatskoj protiv Paname donio Ante Budimir. 

- Budimir uvijek ima kvalitetnu reakciju bez obzira je li starta ili ulazi u nastavku. On uvijek ima kvalitetnu reakciju. Kad god igra Budimir mi pobjeđujem. Na velikim natjecajima imamo pet pobjeda i jedan remi kad je nastupao Budimir - ističe Karačić. 
 

Hrvatska je nakon ove pobjede ostala 'živa' u borbi za knockout fazu. Engleska je trenutačno vodeća u grupi s četiri boda, koliko ima i drugoplasirana Gana nakon njihova remija 0-0 u Bostonu. Hrvatska je treća s tri boda, Panama posljednja. U posljednjem kolu u subotu od 23 sata Hrvatska igra protiv afričke selekcije na Lincoln Financial Fieldu u Philadelphiji, a Engleska istovremeno u New Jerseyu protiv Paname, koja je ispala iz svih kombinacija za prolazak dalje.

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- Čestitam igračima na tri boda, kao i suparniku koji je bio dobar, organiziran i čvrst te nas je namučio. Htjeli smo igrati izraženije s krilima, zato je Marco Pašalić dobio prednost nad Petrom Sučićem, radi širenja igre i dubine, što je bio i slučaj. No, igrali smo pod pritiskom, nismo bili opušteni, i zato sam tijekom stanke pokušao trgnuti igrače, bili smo previše impresionirani i stajali daleko od igrača, pogotovo na duge lopte koje nismo stizali. Iz toga su nam stvarali šanse i zato sam bio ljutit, no moramo sada zaboraviti utakmicu i ovo te se okrenuti Gani, a mislim da će sada biti lakše - kazao je izbornik na konferenciji za medije, prenosi HNS.

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