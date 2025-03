VIDEO Dalić: Livaja? Napravio sam sve što sam mogao. Žao mi je, ali poštujem njegovu odluku

Hrvatska nogometna reprezentacija danas se okuplja u Splitu uoči utakmica četvrtfinala Lige nacija. "Vatreni" su završnicu natjecanja izborili drugim mjestom u skupini A, gdje su završili iza Portugala. Prvu utakmicu protiv Francuske izabranici Zlatka Dalića igraju u četvrtak u 20.45, a uzvrat je u istom terminu na Stade de Franceu. Izbornik Dalić održao je konferenciju za medije u 11 sati na kojoj je govorio o Francuzima, debitantima Franji Ivanoviću i Toniju Fruku te formi golmana koji ne brane u klubovima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dalić je na početku rekao nekoliko riječi o očekivanjima od prvog susreta u Splitu.

- Čekaju nas utakmice protiv jedne od najboljih reprezentacija na svijetu, neće biti nimalo lako, ali tražimo prolazak na Final Four. Kao i uvijek, optimist sam i nadam se da možemo napraviti dobar rezultat. Imamo malo vremena, isto kao i oni. Danas je okupljanje i nadam se da će svi igrači stići u Split. Sučić ne dolazi, što je veliki hendikep - započeo je izbornik.

Koliko ste zadovoljni stanjem naših igrača?

- Uvijek imamo slične probleme, neki igraju više, neki manje. To traje već dugo. Žao mi je što nema Luke Sučića, on nam je jako važan. Ivan Perišić se vratio u formu, Luka Modrić igra, Mateo Kovačić malo manje. Bitno je da su nam se vratili bekovi, dok Ćaleta-Car ne igra često u klubu. Francuzi su u sjajnoj formi, Mbappé, Dembélé, Barcola, to su igrači koji su brzi, okomiti i mogu svakome stvoriti problem. Ako im damo vremena i prostora, bit će jako opasni. Posljednje dvije utakmice donijele su nam dobre rezultate i to nam mora biti putokaz. Ne smijemo srljati – rekao je Dalić.

Kakvo je stanje s golmanima?

- Prvi put imamo problem s golmanima. Dominik Livaković nije branio neko vrijeme, Dominik Kotarski i Nediljko Labrović također ne brane. Jedino Ivica Ivušić igra. Imam povjerenja u Livakovića, ali problem je što trenutno ne brani.

Split: UEFA Liga nacija, utakmica između Hrvatske i Portugala | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Hoćete li aktivirati pretpoziv?

- Ostajemo pri ovom popisu, imamo 20 igrača i tri golmana na raspolaganju i nećemo nikoga dodatno zvati. Žao mi je zbog Sučića, prerano je počeo igrati jake utakmice.

Tu su i debitanti Ivanović i Fruk.

- Ivanović igra jako dobro u Belgiji, a Fruk nosi Rijeku i najbolji je igrač lige. Svjestan sam da je ovo iskorak za njih, ali vjerujem da nam mogu pomoći. Ivanović podsjeća na naše napadače poput Olića i Mandžukića, dok je Fruk tehnički vrlo potkovan igrač koji može doprinijeti.

Komentirao je i Perišića te hoće li igrati s četiri u liniji...

- Perišić je jedan od najvažnijih naših igrača i igrat će u napadu. Na boku imamo Josipa Juranovića i Josipa Stanišića, tako da Ivana ne moramo trošiti na toj poziciji. Stanišić je već pokazao da može dobro čuvati Mbappéa. Sad imamo prirodna rješenja i ne moramo improvizirati.

Ivan Perišić danas slavi 36. rođendan | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Hoće li biti kalkulacija zbog kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo?

- Naš cilj je Final Four. Znam da sam ranije loše govorio o Ligi nacija, ali pokazala se kao dobra priča. Nije važno hoće li nam protivnik biti Ukrajina, Island ili Češka. Nikad u životu nisam kalkulirao.

Razgovor s Markom Livajom?

- Znate da to ne volim komentirati. On je svojim igrama zaslužio poziv u reprezentaciju i imao svoje mjesto. Poštujem njegovu odluku. S moje strane, učinio sam sve što sam mogao.

Je li ovo najveća utakmica u Hrvatskoj?

- Nisam tako razmišljao, ali kad bolje pogledam, to je točno.

O stanju Francuske...

- Mbappé se vratio, radi se o velikoj reprezentaciji i velikoj utakmici. Cilj nam je završnica. Imamo kvalitetniji vezni red od njih, a oni su bez Griezmanna, što nam može biti olakotna okolnost. Ovo je prvo poluvrijeme, a na nama je da budemo konkurentni i pokušamo kroz posjed graditi napade. Planiramo ih visoko pritisnuti. Moramo im otežati igru jer im je prva ideja, čim osvoje loptu, tražiti dubinu.

Split kao domaćin?

- Ovdje smo već imali lijepe trenutke i zato smo odabrali Split za ovu utakmicu. Nadam se da ćemo ponoviti dobre stvari.

Promijenio se sustav ulaznica na stadion.

- Svi kupci ulaznica moraju preuzeti aplikaciju HNS Ulaznice, a ulazak će biti moguć samo s njom. Papirnate ulaznice neće vrijediti i one će se morati unijeti u aplikaciju. Uoči utakmice organizirat ćemo poseban "light show" uz jednu posebnu pjesmu. Pozivam sve da nam se pridruže jer ćemo poslati snažnu poruku u svijet - ubacio se izborniku glasnogovornik Tomislav Pacak s nekoliko "servisnih informacija".

Forma Ante Budimira?

- Postao je legenda kluba kao stranac, što je veliko postignuće. Pogledajte listu strijelaca, Mbappé, Lewandowski, a odmah iza njih Budimir. Sve je postigao svojim radom. Prisjetit ću se prošlosti, izostavio sam ga s popisa jer sam htio dati priliku mladima, ali nakon godinu dana sam ga vratio. On se izborio i nametnuo. Često se postavljalo pitanje kako ga koristim, ali analize su pokazale da je svaki put kad je ušao donio nešto dodatno.

Split: UEFA Liga nacija, utakmica između Hrvatske i Portugala | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Hoće li se sve rješavati u Parizu?

- Neće biti ništa drugačije, važno je da ostanemo konkurentni. Možda će nam ondje biti lakše jer će oni imati veći pritisak. Ovo je tek prvo poluvrijeme, a puno će ovisiti o ishodu ove utakmice - zaključio je Dalić.