Usred drame na SP-u izbornik Egipta je pokazao Mbappéov penal iz Reala. To je bilo ključno

U dramatičnoj završnici osmine finala Svjetskog prvenstva, dok su se momčadi spremale za izvođenje jedanaesteraca, kamere su zabilježile ključan trenutak. Dok je Australija igrala na kartu iskustva uvodeći specijalista za penale Matta Ryana, egipatski stožer je svojim igračima na laptopu pokazivao snimku Kyliana Mbappéa. Bio je to potez koji je definirao utakmicu i odveo 'faraone' u povijesni plasman među 16 najboljih.

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Popovićev rizik s golmanima

Nakon 120 minuta iscrpljujuće borbe i rezultata 1-1, izbornik Australije Tony Popović povukao je hrabar, ali kontroverzan potez. U samoj završnici iz igre je izvadio 22-godišnjeg Patricka Beacha, golmana koji je branio sjajno tijekom cijelog turnira, a na teren poslao veterana Mathewa Ryana. Ideja je bila jasna: iskoristiti Ryanovu reputaciju stručnjaka za penale, koji je u karijeri obranio njih dvanaest. Bio je to taktički poker, potez viđen u povijesti Mundijala, koji je znao stvoriti heroje. Beach, koji je tek na semaforu vidio da izlazi, nije skrivao razočaranje, a Popović se kockao nadajući se da će mu iskustvo donijeti prevagu.

Foto: Issei Kato

Brza reakcija: Mbappé kao vodič

Međutim, egipatski stožer nije gubio vrijeme. Čim je Ryan ušao u igru, na njihovoj klupi pojavio se laptop oko kojeg su se okupili igrači. Grozničavo su proučavali snimku s utakmice španjolske lige između Real Madrida i Levantea, na kojoj je bio upravo sraz Kyliana Mbappéa i Mathewa Ryana s bijele točke. Australski golman je tada pokušao dekoncentrirati Francuza plešući po liniji, no Mbappé ga je hladnokrvno poslao u jednu, a loptu u drugu stranu, da bi ga potom i ismijao imitirajući njegove pokrete. Cilj analize bio je jasan: secirati Ryanove navike, predvidjeti njegovo kretanje i reakcije pod pritiskom. U modernom nogometu, gdje se pazi na svaki detalj, ovo je bio majstorski potez taktičke pripreme.

Foto: Hannah McKay

Salahova drskost i promašaji stopera

Analiza se odmah isplatila. Treći je penal izvodio kapetan Mohamed Salah. Vidjevši da se Ryan ponovno počeo kretati prije udarca, zvijezda Egipta odlučila se za drsku 'panenku' i lagano potkopala loptu po sredini gola dok je australski golman već bio na zemlji.

​- Da je netko to trebao napraviti, onda sam to ja. Iskusniji sam od drugih i htio sam im dati samopouzdanje. Odlučio sam u zadnji tren, morao sam to učiniti - izjavio je Salah nakon utakmice.

Foto: Kai Pfaffenbach

Njegov potez dao je krila ostatku momčadi. Egipćani su bili nepogrešivi prije i do kraja kaznenih udaraca. S druge strane, australski plan se raspao. Kapetan Harry Souttar i 18-godišnji Lucas Herrington, obojica stoperi, preuzeli su odgovornost i obojica promašili svoja vrata. Ryan nije uspio obraniti niti jedan udarac, a pobjednički gol za Egipat zabio je Hossam Abdelmaguid za konačnih 4-2 u raspucavanju i erupciju slavlja.

Foto: Issei Kato

Povijesno slavlje i australska tuga

Dok su Egipćani u suzama radosnicama slavili najveći uspjeh u povijesti svoje reprezentacije, Australci su u tuzi napuštali teren. Popovićev taktički manevar postao je predmetom kritika, kako zbog izmjene golmana, tako i zbog odluke da ključne penale pucaju braniči.

​- To je uvijek bila opcija za nas, zbog njegovog iskustva. Morate vidjeti kako se utakmica odvija... Imali smo još jednu izmjenu na raspolaganju i uveli smo Mattyja - branio je svoju odluku Popović.

Foto: Kai Pfaffenbach

Emotivni Salah je, pak, sažeo osjećaje svoje nacije. Rekao je kako je ponosan na suigrače i sretan što su uspjeli ispisati povijest te osigurati svojoj zemlji nastavak natjecanja na najvećoj svjetskoj pozornici.