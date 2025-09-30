Usred noći pala odluka: Ruši se kultni San Siro. Novi projekt će stajati više od milijardu eura!

Zajednički projekt AC Milana i Intera za izgradnju novog stadiona u gradskoj četvrti San Siro noćas je dobio zeleno svjetlo od Gradskog vijeća Milana.

Gradsko vijeće je u utorak u ranim jutarnjim satima (3.46!) usvojilo rezoluciju kojom se odobrava prodaja gradskog zemljišta na kojem se nalazi stadion "Giuseppe Meazza" i okolni prostor, površine 28 hektara, za 197 milijuna eura. Rasprava uoči glasanja u Gradskom vijeću trajala je 11 sati, a uloženo je 239 amandmana. Za rezoluciju kojom se odobrava prodaja zemljišta glasalo je 24 vijećnika, 20 je bilo protiv, a dva su bila suzdržana.

Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli

Većina onih koji se glasali protiv prodaje gradskog zemljišta smatra da je prodajna cijena od 197 milijuna eura preniska. Oni još imaju pravne mogućnosti da uspore projekt izgradnje novog stadiona.

Sadašnji stadion "Giuseppe Meazza", kapaciteta 75.000 gledatelja, posljednju veliku renovaciju doživio je uoči SP 1990. godine, kojem je domaćin bila Italija. On će većim dijelom biti srušen, osim jedne tribine koja uživa spomeničku zaštitu.

Novi stadion u gradskoj četvrti San Siro imat će kapacitet za 71.500 gledatelja i trebao bi biti dovršen do 2031. godine kako bi se na njemu mogle igrati utakmice Eura 2032., kojemu su domaćini Italija i Turska. Izgradnja novog stadiona trebala bi koštati milijardu i 200 milijuna eura.