Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAKON SATI VIJEĆANJA

Usred noći pala odluka: Ruši se kultni San Siro. Novi projekt će stajati više od milijardu eura!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Usred noći pala odluka: Ruši se kultni San Siro. Novi projekt će stajati više od milijardu eura!
Foto: X.com

Novi stadion u San Siru dobio zeleno svjetlo! Gradsko vijeće Milana odobrilo prodaju zemljišta za 197 milijuna eura usprkos neslaganju. Projekt vrijedan 1.2 milijarde eura kreće punom parom

Zajednički projekt AC Milana i Intera za izgradnju novog stadiona u gradskoj četvrti San Siro noćas je dobio zeleno svjetlo od Gradskog vijeća Milana.

Gradsko vijeće je u utorak u ranim jutarnjim satima (3.46!) usvojilo rezoluciju kojom se odobrava prodaja gradskog zemljišta na kojem se nalazi stadion "Giuseppe Meazza" i okolni prostor, površine 28 hektara, za 197 milijuna eura. Rasprava uoči glasanja u Gradskom vijeću trajala je 11 sati, a uloženo je 239 amandmana. Za rezoluciju kojom se odobrava prodaja zemljišta glasalo je 24 vijećnika, 20 je bilo protiv, a dva su bila suzdržana.

AC Milan vs US Lecce - Coppa Italia 2025/26 - 23/09/2025
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli

Većina onih koji se glasali protiv prodaje gradskog zemljišta smatra da je prodajna cijena od 197 milijuna eura preniska. Oni još imaju pravne mogućnosti da uspore projekt izgradnje novog stadiona.

Sadašnji stadion "Giuseppe Meazza", kapaciteta 75.000 gledatelja, posljednju veliku renovaciju doživio je uoči SP 1990. godine, kojem je domaćin bila Italija. On će većim dijelom biti srušen, osim jedne tribine koja uživa spomeničku zaštitu.

Novi stadion u gradskoj četvrti San Siro imat će kapacitet za 71.500 gledatelja i trebao bi biti dovršen do 2031. godine kako bi se na njemu mogle igrati utakmice Eura 2032., kojemu su domaćini Italija i Turska. Izgradnja novog stadiona trebala bi koštati milijardu i 200 milijuna eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO 'Preživio sam zatvor zbog nje'. Treća Beckerova žena 23 godine je mlađa, čekaju i bebu
ZALJUBLJENI PAR

FOTO 'Preživio sam zatvor zbog nje'. Treća Beckerova žena 23 godine je mlađa, čekaju i bebu

Priča o Borisu Beckeru, od meteorskog uspona i teniskih trijumfa preko bankrota i zatvora do novog života s Lilian de Carvalho Monteiro i skorim rođenjem njihova prvog zajedničkog djeteta
Skandal u krevetu: Ostavila je zvijezdu Real Madrida, uselila k prijateljici i iskoristila priliku...
FOTO: KAO U SAPUNICI

Skandal u krevetu: Ostavila je zvijezdu Real Madrida, uselila k prijateljici i iskoristila priliku...

Brazilski mediji šuškaju o ljubavnom skandalu Brune Rotte, Rodrygove partnerice, s dečkom najbolje prijateljice dok je živjela kod nje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025