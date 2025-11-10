Tehnički direktor Pick Szegeda Ivan Dobozi (68) preminuo je u subotu na rukometnoj utakmici protiv Veszprema. Nakon 37-godišnjeg staža u klubu preminuo je od moždanog udara tijekom utakmice osmog kola mađarskog prvenstva
Usred utakmice umro tehnički direktor kluba dvojice Hrvata
Tehnički direktor rukometnog velikana Pick Szegeda Ivan Dobozi (68) preminuo je na susretu mađarske rukometne lige.
U subotu se igralo osmo kolo mađarskog rukometnog prvenstva, ali rezultat je pao u drugi plan.
Dobozi je bio 37 godina u klubu, a posljednje na poziciji tehničkog direktora. Preminuo je od moždanog udara u 69. godini života na utakmici između Szegeda i Veszprema (31-32). U momčadi Pick Szegeda trenutačno igraju dvojica hrvatskih rukometaša, Marin Jelinić i Mario Šoštarić, a s druge strane bili su Luka Cindrić i Ivan Martinović.
U nedjelju su se ispred Pick Arene okupili bivši igrači, suradnici i navijači da zapale svijeće za preminulog Dobozija. S popularno zvanim "Ivukom" došli su se oprostiti i hrvatski rukometaši Antonio Pribanić, Mirko Alilović i Alen Blažević.
Od Dobozija oprostio se i Pick Szeged objavom na službenoj stranici kluba.
- Ivuka, kako ga većina nas poznaje, predano je radio u našem klubu 37 godina i uvijek bio ključni član naše zajednice. Njegovo profesionalno znanje, humanost, smisao za humor i odanost nenadoknadivi su gubitak za naš klub. U ime uprave OTP Bank-PICK Szeged, naših igrača i kolega, izražavamo iskrenu sućut njegovoj obitelji i dijelimo njihovu tugu.
