TRAGEDIJA U SZEGEDU

Usred utakmice umro tehnički direktor kluba dvojice Hrvata

Piše Ivan Kužela,
Foto: Pick Szeged

Tehnički direktor Pick Szegeda Ivan Dobozi (68) preminuo je u subotu na rukometnoj utakmici protiv Veszprema. Nakon 37-godišnjeg staža u klubu preminuo je od moždanog udara tijekom utakmice osmog kola mađarskog prvenstva

Tehnički direktor rukometnog velikana Pick Szegeda Ivan Dobozi (68) preminuo je na susretu mađarske rukometne lige.
U subotu se igralo osmo kolo mađarskog rukometnog prvenstva, ali rezultat je pao u drugi plan.

Foto: Pick Szeged

Dobozi je bio 37 godina u klubu, a posljednje na poziciji tehničkog direktora. Preminuo je od moždanog udara u 69. godini života na utakmici između Szegeda i Veszprema (31-32). U momčadi Pick Szegeda trenutačno igraju dvojica hrvatskih rukometaša, Marin Jelinić i Mario Šoštarić, a s druge strane bili su Luka Cindrić i Ivan Martinović.

U nedjelju su se ispred Pick Arene okupili bivši igrači, suradnici i navijači da zapale svijeće za preminulog Dobozija. S popularno zvanim "Ivukom" došli su se oprostiti i hrvatski rukometaši Antonio Pribanić, Mirko Alilović i Alen Blažević.

Foto: Pick Szeged

Od Dobozija oprostio se i Pick Szeged objavom na službenoj stranici kluba.

- Ivuka, kako ga većina nas poznaje, predano je radio u našem klubu 37 godina i uvijek bio ključni član naše zajednice. Njegovo profesionalno znanje, humanost, smisao za humor i odanost nenadoknadivi su gubitak za naš klub. U ime uprave OTP Bank-PICK Szeged, naših igrača i kolega, izražavamo iskrenu sućut njegovoj obitelji i dijelimo njihovu tugu.

