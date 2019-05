Dalić na utakmici, 9.000 ljudi prati derbi Šibenika i Varaždina

PERKOVIĆ:

Nema izrazitog favorita, bez obzira na to što se igra na njihovom terenu, po meni je to i dalje 50-50. Po mom mišljenju mi smo bolja momčad, samo to moramo sutra i pokazati na terenu. Pretpostavljam da će utakmica biti teška, a u takvim utakmicama može presuditi i mala dekoncentracija, jedna pogreška.... Mislim da će ovo biti utakmica na kojoj pasti biti puno golova. Fokusirani smo isključivo na ovu utakmicu, ne razmišljamo o Istri jer smo uvjereni da ćemo danas pobijediti u Varaždinu, a njima želimo da se kroz kvalifikacije plasiraju u Prvu ligu - rekao je trener Šibenika