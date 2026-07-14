Utakmice Dinama na Maksimiru više neće biti iste! Zahvalili se spikeru nakon čak 20 godina...

Iskustvo gledanja domaćih utakmica više neće biti isto za mnoge navijače Dinama. Naime, nakon 20 godina od "modrih" se oprostio dugogodišnji spiker Bruno Berger. Ipak, njegov će se glas još neko vrijeme čuti na Maksimiru jer će i dalje obnašati dužnosti spikera Lokomotive.

Berger je za Germanijak potvrdio kako mu je Dinamo nakon prošle sezone zahvalio na suradnji i otkrio kako je uopće završio u toj ulozi.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list

- Kako sam radio na HRT-u upoznali smo dopisnike širom Hrvatske. Jedan od njih bio je i Andrija Jarak koji je bio dopisnik za Dubrovnik. On je jedno kratko vrijeme radio za Dinamo. Iz kluba su tada tražili spikera i on se sjetio mene i rekao da dođem probati. Ja sam došao, probao i eto, ostao 22 godine. Dinamo je tu sezonu otvorio s dva gostovanja, a ja sam debitirao na utakmici protiv Osijeka koja je završila bez golova - rekao je.