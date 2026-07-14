Obavijesti

Sport

Komentari 1
POZNATI GLAS 'MODRIH'

Utakmice Dinama na Maksimiru više neće biti iste! Zahvalili se spikeru nakon čak 20 godina...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Utakmice Dinama na Maksimiru više neće biti iste! Zahvalili se spikeru nakon čak 20 godina...
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dinamo se nakon 22 godine oprostio od spikera Brune Bergera, a njegov glas i dalje će odjekivati Maksimirom zbog Lokomotive

Admiral

Iskustvo gledanja domaćih utakmica više neće biti isto za mnoge navijače Dinama. Naime, nakon 20 godina od "modrih" se oprostio dugogodišnji spiker Bruno Berger. Ipak, njegov će se glas još neko vrijeme čuti na Maksimiru jer će i dalje obnašati dužnosti spikera Lokomotive.

Berger je za Germanijak potvrdio kako mu je Dinamo nakon prošle sezone zahvalio na suradnji i otkrio kako je uopće završio u toj ulozi.

Zagreb: Profesor koji je ispravio premijera oko finskog gra?anskog rata
Foto: Boris Scitar/Vecernji list

- Kako sam radio na HRT-u upoznali smo dopisnike širom Hrvatske. Jedan od njih bio je i Andrija Jarak koji je bio dopisnik za Dubrovnik. On je jedno kratko vrijeme radio za Dinamo. Iz kluba su tada tražili spikera i on se sjetio mene i rekao da dođem probati. Ja sam došao, probao i eto, ostao 22 godine. Dinamo je tu sezonu otvorio s dva gostovanja, a ja sam debitirao na utakmici protiv Osijeka koja je završila bez golova - rekao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Poznat datum odluke oko Livakovića, Dinamo ga ne može prijaviti za Thun
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Poznat datum odluke oko Livakovića, Dinamo ga ne može prijaviti za Thun

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
FOTO Znate li prave korijene polufinalista SP-a? Odakle su Messi, Mbappe, Yamal, Kane...
MODERNI TREND

FOTO Znate li prave korijene polufinalista SP-a? Odakle su Messi, Mbappe, Yamal, Kane...

Gotovo četvrtina svih igrača na prvenstvu ima strano nasljeđe, a ovaj trend, oblikovan kolonijalnom poviješću, poslijeratnom obnovom i modernim migracijskim tokovima
Sad je i službeno: Hrvatska je najoštećenija momčad na SP-u!
NAJVIŠE ODLUKA KONTRA NAS

Sad je i službeno: Hrvatska je najoštećenija momčad na SP-u!

VAR brojke šokirale: Hrvatska najviše na udaru, a Meksiko i Argentina najveći dobitnici sudaca i snimki

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026