Utakmice HNL-a igrat će se na Veliki petak i Veliku subotu. Jedna je u posebnom terminu
Hrvatski nogometni savez objavio je raspored utakmica do 32. kola HNL-a. Unatoč protivljenju navijača, utakmice će se i ove sezone igrati na Veliki petak i Veliku subotu. Međutim, susret 28. kola između Hajduka i Istre igrat će se dan nakon Uskrsnog ponedjeljka, točnije, u utorak.
Osim prvenstvenih utakmica, na rasporedu su i susreti hrvatskog Kupa koji se igraju 8. travnja.
Evo rasporeda HNL-a do 32. kola:
28. kolo
Vukovar 1991 - Lokomotiva (3.4, 16 sati)
Varaždin - Gorica (3.4, 18:15 sati)
Dinamo - Osijek (4.4, 15 sati)
Slaven Belupo - Rijeka (4.4., 17.45 sati)
Istra 1961 - Hajduk (7.4, 18 sati)
29. kolo
Lokomotiva - Istra 1961 (11.4., 16 sati)
Rijeka - Osijek (11.4., 18.45 sati)
Varaždin - Slaven Belupo (12.4., 16 sati)
Hajduk - Gorica (12.4., 18.30 sati)
Vukovar 1991 - Dinamo (13.4., 18 sati)
30. kolo
Gorica - Lokomotiva (17.4., 15.30 sati)
Slaven Belupo - Hajduk (17.4., 17.45 sati)
Osijek - Varaždin (17.4., 20.15 sati)
Dinamo - Rijeka (18.4., 16 sati)
Istra 1961 - Vukovar 1991 (18.4., 18.45 sati)
31. kolo
Lokomotiva - Slaven Belupo (21.4., 16 sati)
Hajduk - Osijek (21.4., 18.45 sati)
Vukovar 1991 - Gorica (22.4., 15.30 sati)
Varaždin - Rijeka (22.4., 17.45 sati)
Istra 1961 - Dinamo (22.4., 20.15 sati)
32. kolo
Slaven Belupo - Vukovar 1991 (25.4., 16 sati)
Osijek - Lokomotiva (25.4., 18.30 sati)
Rijeka - Hajduk (26.4., 16 sati)
Dinamo - Varaždin (26.4., 18.45 sati)
