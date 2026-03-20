OBJAVLJENA SATNICA

Utakmice HNL-a igrat će se na Veliki petak i Veliku subotu. Jedna je u posebnom terminu

Istra pobijedila Hajduk 2:1 na Poljudu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Susret 28. kola između Hajduka i Istre igrat će se dan nakon Uskrsnog ponedjeljka, točnije, u utorak.

Hrvatski nogometni savez objavio je raspored utakmica do 32. kola HNL-a. Unatoč protivljenju navijača, utakmice će se i ove sezone igrati na Veliki petak i Veliku subotu. Međutim, susret 28. kola između Hajduka i Istre igrat će se dan nakon Uskrsnog ponedjeljka, točnije, u utorak. 

Osim prvenstvenih utakmica, na rasporedu su i susreti hrvatskog Kupa koji se igraju 8. travnja. 

Evo rasporeda HNL-a do 32. kola:

28. kolo

Vukovar 1991 - Lokomotiva (3.4, 16 sati)

Varaždin - Gorica (3.4, 18:15 sati)

Dinamo - Osijek (4.4, 15 sati)

Slaven Belupo - Rijeka (4.4., 17.45 sati)

Istra 1961 - Hajduk (7.4, 18 sati)

29. kolo

Lokomotiva - Istra 1961 (11.4., 16 sati)

Rijeka - Osijek (11.4., 18.45 sati)

Varaždin - Slaven Belupo (12.4., 16 sati)

Hajduk - Gorica (12.4., 18.30 sati)

Vukovar 1991 - Dinamo (13.4., 18 sati)

30. kolo

Gorica - Lokomotiva (17.4., 15.30 sati)

Slaven Belupo - Hajduk (17.4., 17.45 sati)

Osijek - Varaždin (17.4., 20.15 sati)

Dinamo - Rijeka (18.4., 16 sati)

Istra 1961 - Vukovar 1991 (18.4., 18.45 sati)

31. kolo

Lokomotiva - Slaven Belupo (21.4., 16 sati)

Hajduk - Osijek (21.4., 18.45 sati)

Vukovar 1991 - Gorica (22.4., 15.30 sati)

Varaždin - Rijeka (22.4., 17.45 sati)

Istra 1961 - Dinamo (22.4., 20.15 sati)

32. kolo

Slaven Belupo - Vukovar 1991 (25.4., 16 sati)

Osijek - Lokomotiva (25.4., 18.30 sati)

Rijeka - Hajduk (26.4., 16 sati)

Dinamo - Varaždin (26.4., 18.45 sati)

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
