Utakmice HNL-a vraćaju se na program HTV-a nakon 11 godina! Evo i kako su podijelili derbije...

Nakon uspješnog završetka višemjesečnih pregovora i partnerskog dogovora s vlasnikom televizijskih i radijskih prava, Hrvatskim Telekomom, Hrvatska radiotelevizija najavila je da se prijenosi utakmica Hrvatske nogometne lige vraćaju na Drugi program Hrvatske televizije.

Četverogodišnji ugovor jamči prijenose 27 utakmica po sezoni koji će biti dostupni svim građanima Republike Hrvatske. Ukupno je to 108 utakmica zahvaljujući kojima će HNL imati širi doseg gledanosti.

- Prije svega smo sretni i zadovoljni da je došlo do dogovora između Hrvatskog telekoma i Hrvatske radiotelevizije te da se HNL ponovno vraća na nacionalnu televiziju. To je dobro za hrvatske klubove i navijače. U povijesnom ugovoru koji smo potpisali, jedna od glavnih stavki je bila da se HNL vrati na nacionalnu televiziju tako da nas to posebno veseli. Siguran sam da će ljudi, koji će raditi na tom projektu na HRT-u, omogućiti našim gledateljima dobar program - rekao je Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza.

Sredinom rujna, od 10. kola, gledatelji će svake nedjelje od 15 sati na HTV 2 moći pratiti prijenose utakmica sve boljeg i zanimljivijeg domaćeg nogometnog prvenstva.

Emisija 'Stadion' i dalje će se emitirati od 18. srpnja, odnosno prvog kola prvenstva u dosadašnjem terminu ponedjeljkom navečer u 20 sati, a s početkom jesenske sheme dobiti će i novi termin - nedjeljom u 21 sat, odmah po završetku posljednje utakmice kola.

- Da, Stadion će nam od početka prvenstva pratiti domaći nogomet, a prijenosi nam stižu sredinom rujna kada kreće naša jesenska shema. Nedjelja u 15 sati bit će naš stalni termin, termin domaćeg nogometa na našem Drugom programu. Ugovorom smo dobili 27 utakmica, među njima je četiri derbi dvoboja. Osigurali smo dobre "pickove", kao nacionalna kuća moramo svima osigurati televizijski termin. Vjerujem da će na kraju priče svi biti zadovoljni - rekao je Marko Šapit iz Odjela Sporta HTV-a.

HTV će, doznajemo, za ta prava platiti pet milijuna kuna, a upravo oko raspodjele utakmica vodili su najveći spor s HT-om. Dogovorom je HRT, eto, dobio četiri derbija, odnosno četiri utakmice između Dinama, Hajduka, Osijeka i Rijeke.

