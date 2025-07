Utakmice HNL klubova u Europi se preklapaju, evo gdje gledati

Pred hrvatskim nogometnim klubovima je ključan tjedan u kojem Rijeka, Hajduk i Varaždin nastavljaju svoje europske kampanje. Dok navijači s nestrpljenjem iščekuju nastupe svojih momčadi, oni Dinamovi će se morati strpjeti jer zahvaljujući najboljem koeficijentu, zagrebački klub već ima osigurano mjesto u grupnoj fazi Europske lige i svoju europsku priču započinje tek 24. rujna.

Nakon što su prošle sezone prekinuli dominaciju Dinama i osvojili svoj drugi naslov prvaka Hrvatske, nogometaši Rijeke nastavljaju borbu u kvalifikacijama za Ligu prvaka. U prvom susretu drugog pretkola na Rujevici, Riječani su odigrali 0-0 protiv bugarskog prvaka Ludogoreca.

Rijeka: Prva utakmica drugog pretkola Lige prvaka, HNK Rijeka - FC Ludogorec | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Momčad Radomira Đalovića nada se da pozitivnom rezultatu u Razgradu i da oni, ponešto promjenjivi, iz pripremnih utakmica neće utjecati na europski nastup. Problem bi mogao predstavljati nedostatak natjecateljskog ritma, s obzirom na to da je Rijeka prije prvog susreta na Rujevici posljednju službenu utakmicu odigrala krajem svibnja dok Bugari ipak imaju nešto više utakmica u nogama (golom u produžecima izbacili Dinamo Minsk s ukupnih 3-2 u prvom pretkolu). Uz to, Ludogorec će imati i prednost domaćeg terena, no Riječani su pokazali da su iznimno kvalitetna momčad i da se mogu nadigravati sa svima.

Uzvratna utakmica na rasporedu je u srijedu od 19.30 sati u Bugarskoj, gdje će riječka momčad tražiti pobjedu za prolaz. Prijenos će biti na MAXSportu 1, a počinje u 19.25 sati.

Splićani na krcatom Poljudu favorit protiv Zire

Hajduk je svoju europsku avanturu započeo remijem 1-1 na gostovanju u Azerbajdžanu protiv Zire u prvom susretu drugog pretkola Konferencijske lige. Iako su Splićani bili favoriti, domaćin, koji je prošle sezone završio kao drugoplasirana momčad azerbajdžanske lige, pokazao se kao vrlo težak izazov.

Foto: HNK Hajduk

Azerbajdžanci su poveli pogotkom Brahima Konatea u 31. minuti, a Hajduku je remi donio Anthony Kalik u 68. Splitski navijački puk dupkom će napuniti Poljud pa će Hajduk i u uzvratu biti favorit. Ništa osim pobjede neće zadovoljiti splitske navijače, koji se ne žele niti prisjećati bolnih poraza poput Tobola, Gzire, Shelbournea...

Odluka o prolasku past će na Poljudu, u utakmici koja se igra u četvrtak u 21 sat. Prijenos susreta bit će na Hajduk Digital TV-u, odnosno na kanalu HDTV na MAXtv-u, koji se plaća dodatno. Cijena dodatnog HDTV kanala iznosi 2 eura mjesečno, a kanal se nalazi na poziciji 411.

Na Azore po čudo, Varaždinci u lovu na veliki uspjeh

Varaždinci su svoj europski put u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu započeli na najbolji mogući način. U prvoj utakmici na domaćem terenu svladali su favoriziranu portugalsku Santa Claru 2-1 i s minimalnom prednošću putuju na uzvrat na Azore.

Varaždin: Kvalifikacija utakmica za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, NK Varaždin - Santa Clara | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Momčad Nikole Šafarića povela je ranim pogotkom Ivana Mamuta iz kaznenog udarca. Iako su gosti u drugom poluvremenu uspjeli izjednačiti sjajnim udarcem Adriana Firmina s 25 metara, pobjedu Varaždinu donio je Marko Dabro. Njegov slobodni udarac s velike udaljenosti skrenuo je živi zid, prevario golmana i osigurao važnu pobjedu. Unatoč trijumfu, utakmica je pokazala da je Santa Clara opasan protivnik, posebice u drugom dijelu susreta, pa će Varaždin u uzvratu morati odigrati još jednu vrhunsku utakmicu kako bi potvrdio prolaz.

Uzvratna utakmica igra se na Azorima u četvrtak u 20 sati, a prijenos će biti na MAXSportu 1.

Hrvatski navijači s velikim nadama prate europske nastupe svojih klubova, vjerujući u uspješnu sezonu na međunarodnoj sceni.

Gdje gledati hrvatske klubove?

Ludogorec - Rijeka, srijeda u 19.30 sati, MAXSport 1 (pozicija 12)

Santa Clara - Varaždin, četvrtak u 20 sati, MAXSport 1 (pozicija 12)

Hajduk - Zira, četvrtak u 21 sat, Hajduk Digital TV, kanal HDTV na MAXtv-u (pozicija 411)