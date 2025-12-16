Utopio se poznati MMA borac. Borio se i u Hrvatskoj...

Svijet borilačkih sportova zavijen je u crno nakon tragične vijesti iz Brazila. Bivši MMA borac Geronimo "Mondragon" dos Santos (45), gorostasni teškaš i veteran s više od 70 profesionalnih borbi kojeg se dobro sjeća i hrvatska publika, preminuo je nakon što se utopio u moćnoj rijeci Rio Negro. Njegovo beživotno tijelo pronađeno je nakon višednevne, mučne potrage, a okolnosti koje su dovele do tragedije su istovremeno bizarne i duboko potresne.

'Posljednji zaron' u moćnoj rijeci Amazonije

Kobni događaj odigrao se proteklog petka u općini São Gabriel da Cachoeira, smještenoj duboko u brazilskoj regiji Amazonas, poznatoj po svojoj divljoj i neukrotivoj prirodi. Dos Santos je, prema izvještajima lokalnih medija, proveo dan na jednoj od riječnih plaža sa svojom djevojkom. Prije nego što su krenuli kući, odlučio se za posljednje osvježenje u rijeci Rio Negro, jednoj od najvećih pritoka Amazone. Nakon što je zaronio, više se nije pojavio na površini.

Iako je odmah pokrenuta akcija spašavanja brodom, golemoj rijeci i njezinim strujama nisu mogli ništa. Njegov brat, Feliciano Borges Neto, koji je putem društvenih mreža obavijestio javnost o nestanku, kasnije je otkrio šokantan detalj koji cijeloj priči daje još tužniju notu.

​- Moj brat, nažalost, nije znao plivati - izjavio je, ostavivši mnoge u nevjerici zašto se uopće upustio u plivanje u tako opasnoj rijeci.

Ronioci pronašli tijelo tri kilometra nizvodno

Agonija obitelji i prijatelja trajala je cijeli vikend. U opsežnu potragu uključili su se ronioci vatrogasne službe, koji su neumorno pretraživali mutno dno rijeke. Crne slutnje obistinile su se u ponedjeljak ujutro, kada je pronađeno njegovo beživotno tijelo. Prema službenom izvješću, nalazilo se otprilike tri kilometra nizvodno od mjesta nestanka, zaglavljeno ispod stijena uz korito rijeke. Općina São Gabriel da Cachoeira službeno je potvrdila njegovu smrt i, u znak poštovanja prema preminulom sportašu, proglasila trodnevnu žalost.

- U ovom trenutku neizmjerne tuge, općinska vlast izražava najdublju sućut cijeloj obitelji i prijateljima. Neka im Bog podari snagu i utjehu da prebrode ovaj nenadoknadiv gubitak - stoji u njihovom službenom priopćenju.

Pamtit ćemo ga po borbi za pojas FNC-a u pulskoj Areni

Iako je karijeru gradio na tri kontinenta, boreći se u Japanu, Brazilu i diljem Europe, Geronimo dos Santos ostavio je upečatljiv trag i u Hrvatskoj. Ljubitelji borilačkih sportova sjećaju ga se kao glavnog aktera spektakla u pulskoj Areni u rujnu 2022. godine. Tada je, na priredbi FNC 7, ušao u kavez kao izazivač za naslov prvaka teške kategorije protiv domaćeg borca Ivana Vitasovića. Unatoč reputaciji i iskustvu, "Mondragon" nije uspio osvojiti pojas. Borba je bila žestoka, no Vitasović je bio bolji, a nakon 4 minute i 50 sekundi prve runde, liječnik je prekinuo meč zbog posjekotine na licu Brazilca, proglasivši pobjednikom pulskog borca.

Ivan Vitasović ostaje FNC-ov prvak u teškoj kategoriji | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Hepatitis B mu je uništio san o UFC-u

Profesionalna karijera Geronima dos Santosa bila je pravi maraton. Službeni omjer mu je 45 pobjeda, 26 poraza i jedan neriješen meč, no borio se u još nizu mečeva koji nisu službeno zabilježeni. Bio je poznat po svojoj snazi i izdržljivosti, a nastupao je u renomiranim organizacijama kao što su Impact FC, RIZIN i Jungle Fight.

Kruna karijere trebala je stići 2012. godine, kada je kao prvak Jungle Fighta potpisao ugovor s najjačom svjetskom MMA organizacijom, UFC-om. Bio mu je dogovoren debi protiv bivšeg izazivača za naslov, Gabriela Gonzage, no tada je uslijedio šok. Rutinski liječnički pregled prije borbe otkrio je da boluje od hepatitisa B, teške bolesti jetre koja je nespojiva s profesionalnim sportom na toj razini. Borba je otkazana, a njegov san o nastupu u slavnom oktogonu rasplinuo se prije nego što je i počeo. Dvije godine kasnije, bez dobivene dozvole za nastup, zatražio je i dobio raskid ugovora.

Zadnju pobjedu ostvario nokautom protiv legende

Unatoč teškoj dijagnozi i godinama koje su prolazile, "Mondragon" se nikada nije predavao. Njegova borbenost i ljubav prema sportu tjerali su ga dalje. Nastavio se boriti u manjim promocijama, a posljednji bljesak imao je u travnju ove godine. U organizaciji Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), koja promovira sve popularniji boks bez rukavica, ostvario je veliku pobjedu. U prvoj rundi brutalno je nokautirao legendarnog ruskog borca i bivšeg UFC teškaša Alekseija Oleinika, pokazavši da u njegovim šakama još uvijek ima dinamita. U lipnju se trebao boriti protiv još jedne ikone, Andreija Arlovskog, no Dos Santos je otkazao taj meč iz nepoznatih razloga.

Tragičan kraj dočekao je borca koji je cijeli život proveo suočavajući se s opasnostima u ringu i kavezu, boreći se s nekim od najjačih ljudi na svijetu.