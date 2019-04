Utrka propala zbog svađe? 'On nas je opstruirao i oklevetao...'

U četvrtak je, samo pet dana prije planiranog početka, stigla vijest o otkazivanju ovogodišnje utrke Tour of Croatia.

- Financijska konstrukcija nije bila na vrijeme u potpunosti potvrđena od strane nekih sponzora te je projekt bilo nužno otkazati u posljednjoj fazi pripreme - rekao je Ivan Črnjarić, novi direktor utrke.

Prije dvije godine razišao se s direktorom utrke i vlasnikom tvrtke organizatora Top Sport Events d.o.o. Vladimirom Miholjevićem jer su se razilazili u planovima za budućnost utrke.

Nered na tržištu

Miholjević je samostalno organizirao lanjski Tour of Croatia. Črnjarić je još godinu ranije zaštitio to ime pri Zavodu za intelektualno vlasništvo, prenio pravo na svoju tvrtku Thorax d.o.o. te zadržao termin utrke nakon prijave Međunarodnoj biciklističkoj federaciji. Miholjević se okrenuo organizaciji svoje utrke koju je nazvao CRO Race i dobio termin od 1. do 6. listopada.

- Svim sponzorima dolazila su dva zahtjeva za sponzorstvo. Dogodio se nered na tržištu jer nema mjesta za dvije takve utrke. Teško je bilo organizirati utrku i dosad, a pogotovo sad - kaže nam Sara Župić, direktorica društva Thorax, koja krivi bivšeg suradnika Miholjevića, tvrdeći da ih je klevetao.

- Susretao sam se s neprestanim vanjskim opstrukcijama na svim razinama i lažnim navodima koji su nanijeli veliku štetu projektu Tour of Croatia, za što su poduzete odgovarajuće pravne radnje - kazao je Črnjarić.

Bačena je ljaga

Dolazak na ovogodišnji Tour of Croatia potvrdilo je više od 20 poznatih timova, ali sve je propalo gotovo u posljednji trenutak.

- Bačena je ljaga na hrvatski biciklizam. Nikomu ovo nije trebalo - kaže Sara Župić.

Miholjević se ne obazire na poteškoće donedavno bliskog suradnika nego radi na pripremi jesenske utrke.

- Ne bih komentirao otkazivanje ove utrke, sve je tu već rečeno. Radimo na utrci već godinu dana, bit će po istim ili većim standardima od dosadašnjih. Nastupat će najbolji biciklisti i bit će to najava globalnog sportskog spektakla na kojem radimo, o čemu će država više reći u svibnju - kaže Miholjević ne otkrivajući o čemu se radi.

- Biciklistička sezona traje od 1. siječnja do 1. studenog i nama je ovaj termin uvijek bio u rezervi. Fokus javnosti bit će jednak kao dosad, možda i veći jer je dva tjedna nakon SP-a. Hrvatska je lijepa ponudom i najesen, produljit ćemo sezonu i to je plus za njenu promociju - rekao nam je Miholjević.