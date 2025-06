Utrka samo za najizdržljivije: Istrčala 248 km za 37 sati...

Visoke temperature posljednjih dana okomile su se na našu zemlju, ali to nije spriječilo ultramaratonce da sudjeluju u jednoj od fizički i mentalno najzahtjevnijih trkačkih disciplina koja nije za svakoga. Na jezeru Lapovac, pored Našica, održano je peto izdanje Nexe Croatia Backyard Ultre, koncepta koji je samo za najizdržljivije. Utrku je organizirao URT Nexe.

Utrka se odvija po posebnom formatu u kojem ne pobjeđuje najbrži, već onaj tko najduže izdrži ponavljajući krugove od 6706 metara – svaki sat, sve dok ostane samo jedan trkač na stazi. A to je na jezeru Lapovac za rukom pošlo slovenskoj trkačici Bojani Gostan koja je za 37 sati istrčala 248 kilometara.

- Startali smo u petak u 18 sati i trčalo se sve do nedjelje u 7 ujutro kada je pobjednica uspješno istrčala posljednji krug, a njezin konkurent u finalu je stao na 36 krugova. Ovo je bilo najmasovnije izdanje utrke, sudjelovalo je oko 135 trkača - kazao nam je Mario Lovrić, jedan od sudionika utrke.

Foto: privatna arhiva

Drugi je bio hrvatski predstavnik Renato Dasović koji je s istrčanih 36 krugova postavio novi hrvatski rekord. Trećeplasirani je bio Slovenac Luka Videtič koji je stao na 33 kruga. Na utrci Grobnik Backyard Ultra, koja se održavala paralelno u blizini Rijeke, pobijedila je Marina Juranić sa 28 istrčanih krugova, a što je nešto malo preko 187km. Ultramaraton je sport u kojem idete do krajnjih granica, a apsolutni rekord u ovoj disciplini je Australac Phil Gore koji je trčao 119 sati i prešao 789 km!

Ovakav koncept utrke izuzetno je zahtjevan sam po sebi, a još kada uz to uzmemo u obzir visoke temperature, zaključak je da nije za svakoga.

- Mnogi su odustajali zbog vrućine, uvjeti su bili teški, ali utrka je uvijek u ovo doba godine. Bilo je oko 30-ak stupnjeva. Bio sam na svih pet izdanja, ne sjećam se da su ikada bili povoljniji uvjeti. Ovo je veliki izazov za trkače, bilo bi puno lakše trčati u proljetnom ili jesenskom terminu.

Foto: privatna arhiva

Ne trči se u komadu, ovakav format omogućuje natjecateljima da se čak i odmore tijekom utrke pa i odspavaju.

- Ovisno o brzini, netko zna imati i do 25 minuta pauze uoči novog kruga. To nije neprekidno trčanje, ako brže pretrčite, imate određenu pauzu. Različite su taktike, neki ubacuju hodanju jer im ne treba pauza, neki idu jačim ritmom da mogu kroz noć odspavati u tim pauzama od 20-ak minuta. Za takvo što morate biti istrenirani, ja baš i ne preferiram. To se trenira za ovaj format, brže se oporavite ako uspijete odspavati. Bojana Gostan je pretrčala 248 km bez spavanja, što je jako zahtjevno - kaže nam Mario Lovrić.

Hrvatske ultramaratonce uskoro čeka Svjetsko prvenstvo u Francuskoj na utrci koja traje 24 sata.

- Uskoro će izbornik Dragan Janković objaviti sastav reprezentacije, na natjecanje će ići devet muških i devet ženskih članova, što je maksimum kojeg Hrvatska ima mogućnost prijaviti na jednom natjecanju. Uvijek nastojimo ići s maksimalnim brojem članova da što više trkača iskusi nastupe na najvećim natjecanjima.