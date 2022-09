Uz dinamovce do prve pobjede u Ligi prvaka! Oršić, Ristovski i Mišić gledali rapsodiju Zagreba

Zagreb je konačno proigrao. Ako su motivacija bili dinamovci na tribinama Arene, šteta što nisu mogli i na prvu utakmicu protiv GOG-a. Tada su bili u Milanu.

Danas, s Oršićem, Ristovskim i Mišićem koji su sa sinovima posjetili Arenu, podosta puniju nego prije dva tjedna (1500 gledatelja, bio je među njima i Veselin Vujović), i u rukometu hrvatski prvak ima prve bodove u Ligi prvaka. Zagreb je uz vrhunskih završnih 10 minuta slomio Porto 29-23 i sada puno lakše diše, uoči gostovanja kod PSG-a idućeg četvrtka, a prije nego u Varaždin u puno važnijoj utakmici nakon reprezentativnog tjedna dođe Wisla.

Unatoč ozljedama (Srna, Matanović) Zagreb je pokazao reakciju nakon lošeg rukometa protiv GOG-a i Magdeburga. U odnosu na Dance prije dva tjedna, protiv Porta je imao potpuno novu vanjsku liniju s Dodićem, Leimeterom i Kavčičem koji je najviše nedostajao. Kavčič je bio najokomitiji i najkonkretniji od svih, drugi su više išli u širinu bježeći od jakih momaka Iturrize i Veitije.

Slavić je otvorio vrhunski obranivši dva sedmerca Thulinu pa Cruzu. Dugonogi Frandsen, koji ne može stati ni pod gredu sa svoja 204 cm, nije na drugoj strani skinuo ništa i to je bila razlika u korist Zagreba (6-3).

Gojun je u žaru borbe onesposobio Portov "mozak" Ruija Silvu koji je po pomoć morao i u svlačionicu. Bio je to svakako plus za Zagreb sljedećih 15 minuta, sve dok taj plus rezultatski nije narastao do 13-9 u 23. minuti.

Zagrebov tempo nije padao ni kada su Musa i Leimeter morali po zraka jer su Klarica i Grahovac odgovorili kako se traži. Dibirov je bio posvuda po terenu, lijevo, desno, na crti, no nakon nesretnog prijestupa Rusa, Zagreb je greškama vratio Portugalce u utakmicu (15-14). Na sve im je i Klarica poklonio gol u zadnjoj sekundi poluvremena, pa je Obrvan izgubio još malo živaca ne planirajući.

Porto se nudio, ali Zagreb je na poklone uzvratio poklonima. Leimeter na gol nije ni gledao, Čupić i Dibirov promašili su dva sedmerca zaredom, ali Dibirov je odmah popravio stvar razbivši Portov napad za 21-18.

Gosti su ga potom pretvorili u svoj specijalitet 7 na 6, Zagreb to nije znao braniti, ali srećom jest Slavić koji je održavao prednost iako je Čupić promašio četvrti sedmerac Zagreba u nizu! Nevjerojatno, nedopustivo, ali sreća je uz Slavića na golu bio i Dibirov koji je drugi put ukrao loptu i zabio na prazan gol iako ga je minutu ranije promašio. Pa u naletu zagrebaša i Klarica u polukontri za 25-21 za završnih osam minuta.

I to su domaći još malo pojačali, Sirotić je (konačno) realiziranim sedmercem zaokružio Obrvanovo povjerenje u drugom poluvremenu umjesto Dodića, a Dibirov novom krađom za asistenciju Klarici epitet igrača utakmice... Deset komada, a ni oznojio se nije. Kakva lakoća!

- Čestitke mojim igračima na jako važnoj pobjedu. Već su počeli razni komentari, a ni ne zna se za neke naše problemčiće s kojima se susrećemo i koje nismo spominjali. Odigrali smo iznad očekivanja, visoka pobjeda protiv favorita. Bili smo nezadovoljni nakon prvog poluvremena jer smo umjesto +3 imali samo gol razlike. Bio je strah kako ćemo reagirati jer ranije smo padali u depresiju nakon sličnih situacija, ali imali smo puno rezerve u obrani koja je odlučila utamicu u drugom poluvremenu uz Slavića koji je zaključao gol. Bili smo spremni na igru 7 na 6 iako su oni zabili nekoliko prvih napada, ali smo kasnije dobro reagirali, a ostalo je Dino skinuo. Sedmerci? Onaj tko nije pucao, ne zna koliko je to teško, to je uvijek 50-50. Srećom nas nije koštalo - rekao je trener Ivica Obrvan.

Dino Slavić bio je velika konkurencija Dibirovu u izboru za igrača utakmice.

- Zaslužili smo ova dva boda, na sve nedaće s kojima se susrećemo. Nevjerojatna obrana u drugom poluvremenu, spremali smo se na njihovih 7 na 6. Zabili su nešto na početku, ali onda je Dibirov ukrao nekoliko lopti, ja obranio i riješili smo utakmicu.

PPD Zagreb - Porto 29-23 (16-15)

PPD Zagreb: Slavić (14 obrana), Panjtar; Ćavar, Faljić, Klarica 5, Gojun, Klis, Kraljević, Musa 1, Sirotić 2, Čupić 3, Dibirov 10, Dodić 1, Kavčič 6, Leimeter, Grahovac 1

Porto: Mitrevski (8 obrana), Frandsen; Veitia, Iturriza 3, Mikkelsen 2, Cruz 1, Oliveira, Christensen 2, Silva 2, Salina 3, Thurin 3, Fernandes 1, Branquinho 1, Areia, Alves 3, Magalhaes 3

Sedmerci: PPD Zagreb 2/6, Porto 0/2

Isključenja: PPD Zagreb 10 minuta, Porto 6 minuta

