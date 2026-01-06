Uz Gvardiola su sjajni Talijan, Perišić, ali i posebno emotivan Kramarić: 'Mašino, najbolji si'

Hrvatski nogometni reprezentativac i igrač Manchester Cityja Joško Gvardiol zadobio je prijelom tibije desne noge te će zbog ozljede biti van terena nekoliko mjeseci.

Pokretanje videa... 00:39 Joško Gvardiol | Video: 24sata Video

Nesretna situacija dogodila se u utakmici protiv Chelseaja kada je Gvardiol šepajući napustio teren, a onda je stigla potvrda iz Manchester Cityja o crnom scenariju. 'Vatreni' će morati ići na operaciju, nakon koje slijedi oporavak, a prema sadašnjim prognozama s terena će izbivati četiri do pet mjeseci.

Poruku podrške hrvatskom reprezentativcu poslali su suigrači iz reprezentacije Andrej Kramarić koji je na Instagram storyu napisao: "Želim ti brz oporavak mašino! Najbolji igrač na svijetu!"

Foto: Instagram story

Foto: Instagram story

Javio mu se i Ivan Perišić koji je također putem Instagram storya poručio: "Vidimo se za koji misec mašino". Osim suigrača iz reprezentacije, lijepim željama i porukama podrške priključio se i golman Manchester Cityja Gianluigi Donnarumma koji mu je napisao: "Vratit ćeš se jači, brate!"

Foto: Instagram story