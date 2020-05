'Uz Jordana i LeBrona i Kobe treba u raspravu o najvećem'

Mnogi se ljudi pitaju ko je najbolji košarkaš svih vremena... Jordan? LeBron? Uz svo poštovanje morate dodati i Kobeja u takve debate, smatra veliki Shaquille O'Neal.

U borbi za prevlas u košarkaškom svijetu najčešće se spominju Michael Jordan i LeBron James, ali Shaq smatra da to nije pravedno.

- Kobe je jednom sjajno zaključio: Svi mi gledamo u igrače koji su igrali prije nas i od svakog uzmemo ponešto. Ja sam želio pod košem biti kao Patrick Ewing, juriti parketom kao David Robinson i dominirati kao Wilt Chamberlain. Razlika je bila što je Kobe imao telefonske brojeve tih ljudi i odnos s njima, ali drago mi je da je. Mi ostali smo to samo mogli gledati sa strane i upijati - rekao je Shaq.

We can enjoy one without tearing down one. I love what he’s doing. Don’t debate what can’t be definitively won by anyone #enjoymy5 #enjoymj6 #enjoylbjquest