'Mislim da LeBron James nikad neće stići Michaela Jordana...'

Za veliki uspjeh nam nedostaje nekada puno, nekada malo. Kao narod priznajemo samo finala. Slovenci imaju jedan uspjeh, Hrvatska ima ukupno gledajući bolje rezultate. To su činjenice, ali od Srba se može puno toga naučiti, rekao nam je Roko Leni Ukić, hrvatski košarkaški reprezentativac.

- Uvijek imam motiv za nešto napraviti s reprezentacijom. Imamo realnu priliku za OI, no to se sada oduljilo. Izbornik me vidio u tom projektu, a ja sam rekao - zašto ne? - objašnjava Roko razloge povratka u reprezentaciju. Ukić je u svojoj karijeri igrao u najboljim europskim klubovima, a okušao se i u NBA-u.

- Najbolji grad je tamo gdje dobro igraš. Bilo je sjajnih perioda. Toronto, Fenerbahče, Panathinaikos… ti klubovi su bili moj vrhunac karijere. Nisam igrao u Milwaukeeju, a bio sam mlad i gladan košarke. Došao je poziv iz Fenera i otišao sam u Istanbul. - objašnjava Roko zašto se nije duže zadržao u NBA-u gdje je u prvoj sezoni u Torontu igrao zapaženu ulogu. Dodao je i da su najbolji playmakeri s kojima u NBA-u tada bili Chris Paul i Steve Nash.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL - Meni je Jordan ispred LeBrona. Ne znam kako LeBron može dostići Jordanovih šest prstenova. To će mu vječno ići u prilog. Vjerojatno su Bullsi s Jordanom i Pippenom najbolja ekipa koja je igrala NBA, ako ne najbolji onda blizu, a nama svima je jasno da Kukoč zaslužuje biti u Hall of Fameu - opisuje Roko tako seriju koja je zaludila košarkaški svijet, The Last Dance.

Na vrhuncu svoje karijere Roko je igrao u Panathinaikosu i Feneru pa smo ga pitali gdje je vatrenija atmosfera.

- Veći rat je na grčkom finalu. Derbiji Panathinaikosa i Olympiakosa su nešto posebno, to tko nije proživio ne može znati o čemu se tu radi - kaže i ističe nekoliko trenera koji su mu obilježili karijeru.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL - Moram istaknuti Spahiju i Repešu, a već na zalasku karijere mi je puno pomogao Jure Zdovc - objašnjava, a za nas je izdiktirao i najbolju hrvatsku petorku svih vremena.

- To je lako. To su Dražen Petrović, Bojan Bogdanović, Toni Kukoč, Dino Rađa i Krešimir Ćosić - zaključuje i tvrdi da su jedino za čime žali u svojoj karijeri su neke nesretne situacije, neke lopte, šut, sudačke odluke... ali tvrdi i da je u svakoj sezoni dao sve od sebe.