'Uz pandemiju korone i potres stvarno je nebitno kad su Igre!'

Naša najbolja atletičarka Sandra Perković poslala je snažnu poruku javnosti, u kojoj je pozvala ljude da ostanu kući i brinu o zdravlju i o bližnjima, a ne o tome hoće li se i kad održati Olimpijske igre.

- Mislim da u vrijeme pandemije korona virusa Olimpijske Igre nisu toliko važne koliko je važno zdravlje naših bližnjih i onih do kojih nam je stalo. Dodatno, mnogi moji prijatelji pogođeni su potresom u Zagrebu i te se zbog toga ne osjećaju sigurno i dobro. To je prioritet, a ne hoće li Olimpijske igre biti održane ove ili sljedeće godine to je trenutačno manje bitno - kazala je Sandra i dodala:

- Bitno je da ostanete doma, posvetite se vašim obiteljima i radite stvari koje volite raditi i da će samo ako ostanete doma ova pandemija proći. Poljubac svima...

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Najbolja hrvatska atletičarka sezonu je standardno otvorila Zimskim bacačkim kupom u Splitu. Sandra je disk bacila dalekih 65.93 metara što je bio najbolji hitac sezone.

- Po ono što smo došli, to smo i ostvarili, bacila sam najbolji rezultat na svijetu koji je u ovom trenutku iznosio 64,14 metara od drugoplasirane s Olimpijskih igara u Riju. Pobjegla sam Kubankama na dva metra, ali žao mi je što nisam uspjela uloviti hitac za koji sam bila fizički spremna - rekla je nakon natjecanja Sandra i dodala:

- Pripreme smo odradili odlično, zadovoljna sam i vrijeme nas je stvarno mazilo ove godine u Splitu. Bilo je nevjerojatno toplo i lijepo i žao mi je što disk danas nije otišao i dalje da pokažemo koliko smo zaista spremni. Sada na ovo moramo nadograđivati, Tokio je za pet mjeseci i nadati se i željeti sve najbolje. Prošla sezona je bila dosta teška. Ovo je potvrda da u ovu sezonu ulazimo drugačije, bolje, i jako sam sretna. Mislim da ova 2020. može biti jako dobra.

Na žalost, vijest o odgodi Igara nije dobra ni za Sandru ni za većinu ostalih sportaša. No, kako je sama Sandra kazala, neki druge stvari, puno važnije od sporta, danas su u prvom planu...