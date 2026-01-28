Užas u Napulju! Jedan navijač Chelseaja izboden odvijačem

Uoči ključne utakmice Lige prvaka između Napolija i Chelseaja, ulice talijanskog grada postale su poprište brutalnog napada u kojem su dvojica navijača engleskog kluba završila u bolnici. Jedan od njih izboden je odvijačem u nogu nakon što je njihovu manju skupinu presrela grupa od tridesetak maskiranih domaćih ultrasa. Incident je ponovno bacio sjenu na reputaciju Napulja kao jednog od najopasnijih gostovanja u Europi i natjerao Chelsea da izda hitno upozorenje za 2.500 svojih navijača koji su doputovali na jug Italije.

Zasjeda u sporednoj ulici

Napad se dogodio u utorak navečer, kada je skupina od sedam prijatelja, navijača Chelseaja, mirno hodala gradom nakon večere. Jedan od njih, Adam, za britanske je medije ispričao detalje stravičnog iskustva, naglasivši kako ničime nisu provocirali napadače. Nisu nosili klupska obilježja, nisu pjevali navijačke pjesme niti su bili glasni.

​- Upravo smo pojeli pizzu i popili dva pića u pubu. Odlučili smo otići do drugog lokala, udaljenog desetak minuta hoda, gdje su bili naši prijatelji. Nažalost, skrenuli smo u sporednu ulicu i tamo je stajala skupina od tridesetak ultrasa. Nisu nosili dresove Napolija, a polovica ih je imala prekrivena lica. Odmah su počeli vikati ‘odakle ste?’ i svi smo znali da je situacija opasna - ispričao je Adam za The Telegraph.

U tom trenutku nastao je kaos. Skupina je počela bježati, no napadači su uspjeli sustići jednog od njih, mladića po imenu Marcus.

​- Dečki koji su bili ispred počeli su trčati, a Marcusa su, nažalost, zgrabili za rame. Nije mislio da se nešto ozbiljno događa, a onda je odjednom izboden u nogu. Bio je to odvijač, a ne nož, ali očito mu je nanio veliku bol. Jednom od naših prijatelja razrezali su jaknu. Bilo je zastrašujuće, počneš misliti na najgore, da ćete svi završiti izbodeni - dodao je vidno potreseni navijač.

Foto: Paul Childs/REUTERS

Chelsea izdao hitno upozorenje

Nakon što su uspjeli pobjeći, trčeći više od kilometra, naišli su na policijsku patrolu koja im je pomogla i pozvala hitnu pomoć. Marcus je prevezen u bolnicu, a iako njegove ozljede nisu bile opasne po život, cijela je skupina ostala u šoku. Incident je potaknuo klub da odmah reagira. Chelsea je putem službenih kanala objavio priopćenje u kojem su potvrdili događaj i apelirali na sve navijače.

"Klub je upoznat s incidentom koji se dogodio u utorak navečer u Napulju. Dva navijača nalaze se na bolničkom liječenju zbog ozljeda koje nisu opasne po život. Klub podsjeća sve navijače da budu iznimno oprezni u gradu te da uzmu u obzir savjete podijeljene uoči utakmice", poručili su iz Londona.

Navijačima je savjetovano da se ne kreću sami, da izbjegavaju nošenje klupskih obilježja izvan stadiona i da za prijevoz do stadiona Diego Armando Maradona koriste isključivo organizirane autobuse pod policijskom pratnjom.