UŽAS U SAD-U Devet ranjenih u masovnoj pucnjavi tik uz kamp engleske reprezentacije za SP!

Samo nekoliko dana prije službenog početka Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama zavladalo je izvanredno stanje. U Kansas Cityju, nepunih šest kilometara od kampa engleske nogometne reprezentacije, došlo je do masovne pucnjave u kojoj je ozlijeđeno najmanje devet osoba, piše Večernji list.

Policija za sada još uvijek nema osumnjičenih u pritvoru, a motiv pucnjave i dalje je nejasan. Engleski izbornik Thomas Tuchel i njegova momčad izbjegli su potencijalnu tragediju samo zato što se trenutno nalaze na pripremama na Floridi.

🚨🚨 | 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: A shooting has taken place near England’s World Cup base in Kansas City, United States, with nine people reportedly injured. 😳#USA #England #FIFA pic.twitter.com/5UUvVdqGv4 — Football World Cup 2026 (@tsharma0042) June 7, 2026

Sve je započelo oko 4 sata po lokalnom vremenu, kada je policija Kansas Cityja zaprimila panične pozive o rafalnoj paljbi na Troost Avenue. Dolaskom na mjesto događaja, policija je zatekla opći kaos i gomilu ljudi koji su se razbježali u panici.

Na mjestu događaja pronađene su tri prostrijeljene žene koje su hitno prevezene u bolnicu, a ostalih šestero ozlijeđenih naknadno je zaprimljeno u lokalne medicinske ustanove. Prema službenim podacima koje je iznio policajac Jake Becchina, sve žrtve su punoljetne, zadobile su ozljede koje nisu opasne po život i očekuje se njihov oporavak.

Engleska reprezentacija odabrala je bazu Swope Soccer Village u Kansas Cityju zbog idealne centralne lokacije i vrhunskih uvjeta, a u istom gradu smještene su i reprezentacije Nizozemske, Argentine te Alžira. U trenutku napada kompleks je, na sreću, bio prazan.