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MASOVNA PUCNJAVA

UŽAS U SAD-U Devet ranjenih u masovnoj pucnjavi tik uz kamp engleske reprezentacije za SP!

Piše Julia Očić,
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UŽAS U SAD-U Devet ranjenih u masovnoj pucnjavi tik uz kamp engleske reprezentacije za SP!
Foto: Reuters

Engleski izbornik Thomas Tuchel i njegova momčad izbjegli su potencijalnu tragediju samo zato što se trenutno nalaze na pripremama na Floridi

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Samo nekoliko dana prije službenog početka Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama zavladalo je izvanredno stanje. U Kansas Cityju, nepunih šest kilometara od kampa engleske nogometne reprezentacije, došlo je do masovne pucnjave u kojoj je ozlijeđeno najmanje devet osoba, piše Večernji list.

Policija za sada još uvijek nema osumnjičenih u pritvoru, a motiv pucnjave i dalje je nejasan. Engleski izbornik Thomas Tuchel i njegova momčad izbjegli su potencijalnu tragediju samo zato što se trenutno nalaze na pripremama na Floridi. 

Sve je započelo oko 4 sata po lokalnom vremenu, kada je policija Kansas Cityja zaprimila panične pozive o rafalnoj paljbi na Troost Avenue. Dolaskom na mjesto događaja, policija je zatekla opći kaos i gomilu ljudi koji su se razbježali u panici.

Na mjestu događaja pronađene su tri prostrijeljene žene koje su hitno prevezene u bolnicu, a ostalih šestero ozlijeđenih naknadno je zaprimljeno u lokalne medicinske ustanove. Prema službenim podacima koje je iznio policajac Jake Becchina, sve žrtve su punoljetne, zadobile su ozljede koje nisu opasne po život i očekuje se njihov oporavak.

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Engleska reprezentacija odabrala je bazu Swope Soccer Village u Kansas Cityju zbog idealne centralne lokacije i vrhunskih uvjeta, a u istom gradu smještene su i reprezentacije Nizozemske, Argentine te Alžira. U trenutku napada kompleks je, na sreću, bio prazan. 

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