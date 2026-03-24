UŽAS U ŠVEDSKOJ Mladi golman ubijen na ulici, policija vjeruje da je bio pogrešna meta!

Švedski nogomet i javnost zavijeni su u crno nakon vijesti o tragičnoj smrti 20-godišnjeg Huga Mosshagena, golmana kluba BK Forward. Mladi sportaš, koji je sanjao o profesionalnoj karijeri, ubijen je u pucnjavi u gradu Örebru kasno u subotu navečer, a policija vjeruje da je bio žrtva stravične zamjene identiteta.

Do pucnjave je došlo nešto prije ponoći u stambenoj četvrti Väster. Mosshagen je hitno prevezen u bolnicu, no liječnici mu, nažalost, nisu uspjeli spasiti život. Vijest je potresla cijelu zemlju, a istraga je odmah krenula u smjeru koji nitko nije očekivao.

Glavna teorija: Kobna pogreška napadača

Prema informacijama iz policije, Mosshagen nije imao nikakav kriminalni dosje niti je bio povezan s bandama koje su sve veći problem u Švedskoj. Upravo zato, glavna teorija istražitelja je da se radilo o takozvanom "felskjutningu", odnosno pucnjavi s pogrešnom metom. Vjeruje se da je stvarni cilj napadača bila druga osoba koja se nalazila u Hugovu društvu ili netko na koga on nalikuje.

Unatoč intenzivnoj istrazi i analizi forenzičkih dokaza te nadzornih kamera, policija do sada nije uhitila nijednog osumnjičenika te je uputila apel javnosti za bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u rješavanju slučaja.

Tuga obitelji i emotivno priopćenje kluba

Smrt mladića ostavila je neutješne roditelje, obitelj i suigrače. Njegov otac, Joakim Gunnarsson, u izjavi za švedske medije opisao je prazninu koju osjeća.

​- Njegov veliki san bio je postati profesionalni nogometaš. Uložio je sve svoje vrijeme u to i ova je godina trebala biti njegova godina. Osjećaj je praznina. U jednom trenutku si bijesan, a u drugom si tužan jer si izgubio jedno od svoje djece na potpuno nepotreban i besmislen način - rekao je shrvani otac.

Njegova majka, Marie Mosshagen, pronašla je utjehu u vjeri, koja je uz nogomet bila važan dio Hugova života.

​- Osjećamo da je s Bogom. Znamo da mu je dobro gore - kazala je.

Od svojeg golmana oprostio se i klub BK Forward emotivnom objavom na društvenim mrežama. "Tugujemo za vrlo dragim i talentiranim golmanom, cijenjenim suigračem i prijateljem. Očaj je velik zbog besmislenog nasilja koje stoji iza ovoga. Ono što se dogodilo duboko nas je sve pogodilo", stoji u priopćenju kluba. U svlačionici je postavljen njegov dres s rukavicama, okružen svijećama i cvijećem u znak sjećanja. Stotine ljudi okupile su se u lokalnoj crkvi kako bi zapalili svijeće i odali počast tragično preminulom mladiću.