NESVAKIDAŠNJA SITUACIJA

VIDEO Luda akcija spašavanja u Turskoj: Golman skoro usmrtio pticu, herojska gesta kapetana!

Dok su ostali u šoku promatrali, kapetan momčadi Istanbul Yurdum Spor, Gani Catan, preuzeo je inicijativu. Kleknuo je pored galeba i počeo izvoditi kardiopulmonalnu reanimaciju

Jedna naizgled obična nogometna utakmica istanbulske amaterske lige pretvorila se u nevjerojatnu priču o suosjećanju i snalažljivosti koja je osvojila internet. Videozapis incidenta postao je viralni hit s gotovo dva milijuna pregleda, prikazujući dramatičan trenutak u kojem je jedan igrač postao junak dana spasivši život ptici.

Sve se odigralo tijekom utakmice između Istanbul Yurdum Spora i Mevlanakapi Guzelhisara. Golman domaće momčadi, Muhammet Uyanik, ispucao je loptu visoko u zrak, no njezina putanja presjekla se s letom nesretnog galeba. Lopta je silovito pogodila pticu, koja je beživotno pala na travnjak. Igrači obje momčadi odmah su okružili palu pticu, a utakmica je prekinuta.

Dok su ostali u šoku promatrali, kapetan momčadi Istanbul Yurdum Spor, Gani Catan, preuzeo je inicijativu. Kleknuo je pored galeba i počeo izvoditi kardiopulmonalnu reanimaciju, odnosno masažu srca. Catan je uporno i pažljivo pritiskao prsa ptice gotovo dvije minute.

Njegov trud se isplatio, galeb je počeo pomicati noge i otvarati oči, na oduševljenje svih prisutnih. Ptica je zatim zbrinuta i odnesena s terena, a kasnije je potvrđeno da se oporavlja, iako je zadobila ozljedu krila.

