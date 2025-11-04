Obavijesti

Sport

Komentari 3
STRAŠAN INCIDENT

Užasan incident u Grčkoj! Sukob ultrasa AEK-a i Olympiacosa je završio kobno. Izboden mladić

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Užasan incident u Grčkoj! Sukob ultrasa AEK-a i Olympiacosa je završio kobno. Izboden mladić
Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Grčki mediji prenijeli su da je u sukobu dvije ultras skupine jedan madić preminuo nakon zadobivenih ozljeda nožem. Navode da je preminuo pripadnik ultrasa AEK-a, a par sati nakon izbio je još jedan incident

Užasni incidenti dogodili su se u grčkom gradu Chalkidi . Prema navodima tamošnjih medija, dvojica muškaraca su izbodena u dva različita incidenta, a navodno se radi o sukobima između navijačkih skupina AEK-a i Olympiacosa. Nažalost, muškarac koji je izboden u jednom od incidenata podlegao je ozljedama i preminuo u bolnici. Incidenti su se dogodili u razmaku od nekoliko sati.

Policija navodi da je prvom slučaju prethodila svađa skupine muškaraca te da je sve završilo napadom nožem na 23-godišnjaka. Njega su u nepoznati ljudi dovezli do bolnice i ostavili ga na ulazu, ali mu nije bilo spasa te je podlegao ozljedama. Grčki mediji otkrili su da je preminuli muškarac navijač AEK-a te da je došlo do sukoba s navijačima Olypiacosa koji su bili naoružani. Glasnogovornica tamošnj epolicije rekla je da se radi o sukobu osam ljudi te da su većinu uhvatili.

-  Izboli su 23-godišnjeg mladića... ni za što. Zbog gluposti. Zbog rivalstva navijača? Umro je u rukama građana i liječnika. U našim rukama... S kojom dušom? S kojim srcem? U kojem svijetu živimo, Bože moj? Kako smo došli do točke da tako lako dajemo život, brišemo snove, ubijamo sutra - rekla je žena koja se nalazila u bolnici.

U frugom incidentu nastradao je 20-godošnji muškarac koji je pronađen kako krvari te je prevezen u bolnicu. On je van životne opasnosti, a ima nekoliko prijeloma i ubod ispod oka. On se u bolnici nalazi pod policijskom stražom. Grčka policija pokušava utvrditi ima li kakve poveznaosti između ovih incidenata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Odbojkašica zaludjela navijače senzualnom tetovažom
ATRAKTIVNA SPLIĆANKA

FOTO Odbojkašica zaludjela navijače senzualnom tetovažom

Odbojkašica Barbara Đapić početkom godine potpisala je za Benficu koja je nakon 50 godina osvojila naslov prvakinja Portugala. Splićanku na Instagramu prati 260.000 ljudi
Šokantne fotke rodne kuće Luke Modrića: 'Zar je on ovdje živio?'
I DALJE ZAPUŠTENA

Šokantne fotke rodne kuće Luke Modrića: 'Zar je on ovdje živio?'

Ime je dobio po djedu Luki, koji je po zanimanju bio cestar, a Realova "desetka" često ga ističe kao veliki životni uzor. Uživao je u bezbrižnom djetinjstvu, vodio s djedom koze na ispašu i provodio s njim mnogo vremena.
Delija nije siguran je li pogodio protivnika u oko: Evo kako Acosta izgleda dva dana kasnije
OTKRIO STANJE

Delija nije siguran je li pogodio protivnika u oko: Evo kako Acosta izgleda dva dana kasnije

Ante Delija mislio da je pobijedio, ali kontroverzni VAR preokret sve promijenio! Cortes-Acosta s povrijeđenim okom i dalje osjeća posljedice borbe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025