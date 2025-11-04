Užasan incident u Grčkoj! Sukob ultrasa AEK-a i Olympiacosa je završio kobno. Izboden mladić

Užasni incidenti dogodili su se u grčkom gradu Chalkidi . Prema navodima tamošnjih medija, dvojica muškaraca su izbodena u dva različita incidenta, a navodno se radi o sukobima između navijačkih skupina AEK-a i Olympiacosa. Nažalost, muškarac koji je izboden u jednom od incidenata podlegao je ozljedama i preminuo u bolnici. Incidenti su se dogodili u razmaku od nekoliko sati.

Policija navodi da je prvom slučaju prethodila svađa skupine muškaraca te da je sve završilo napadom nožem na 23-godišnjaka. Njega su u nepoznati ljudi dovezli do bolnice i ostavili ga na ulazu, ali mu nije bilo spasa te je podlegao ozljedama. Grčki mediji otkrili su da je preminuli muškarac navijač AEK-a te da je došlo do sukoba s navijačima Olypiacosa koji su bili naoružani. Glasnogovornica tamošnj epolicije rekla je da se radi o sukobu osam ljudi te da su većinu uhvatili.

- Izboli su 23-godišnjeg mladića... ni za što. Zbog gluposti. Zbog rivalstva navijača? Umro je u rukama građana i liječnika. U našim rukama... S kojom dušom? S kojim srcem? U kojem svijetu živimo, Bože moj? Kako smo došli do točke da tako lako dajemo život, brišemo snove, ubijamo sutra - rekla je žena koja se nalazila u bolnici.

U frugom incidentu nastradao je 20-godošnji muškarac koji je pronađen kako krvari te je prevezen u bolnicu. On je van životne opasnosti, a ima nekoliko prijeloma i ubod ispod oka. On se u bolnici nalazi pod policijskom stražom. Grčka policija pokušava utvrditi ima li kakve poveznaosti između ovih incidenata.