Užasne vijesti za UFC i navijače: Preminuo je brazilski borac (34)

UFC je na svojim stranicama objavio groznu vijest za MMA svijet. Preminuo je brazilski borac Allan Nascimento (34). U profesionalnoj karijeri imao je omjer od 22 pobjede i sedam poraza, dok je u UFC-u bio na 4-2. Većinu karijere borio se u muha kategoriji (do 56,7 kilograma). Kako se doznaje, preminuo je u snu nakon srčanog udara.

"Jutros, u ponedjeljak, 3. kolovoza, naš voljeni i uzorni borac muha kategorije, Allan Nascimento, pronađen je bez znakova života nakon što je, prema svemu sudeći, u snu doživio srčani udar. Unatoč naporima hitne medicinske službe koja je brzo reagirala, na mjestu događaja proglašena je njegova smrt. Naše misli i najdublja sućut upućene su Allanovoj obitelji, prijateljima, timskim kolegama i svim njegovim bliskim osobama u ovim iznimno teškim trenucima", stoji u priopćenju UFC-a.

Za najbolju svjetsku MMA organizaciju debitirao je porazom od Tagira Ulanbekova 2021. godine, ali onda je nanizao četiri pobjede za redom (Cody Durden, Jafel Filho, Carlos Hernandez i Jake Hadley). Zadnju borbu u UFC kavezu izgubio je od Mitcha Raposa podijeljenom odlukom sudaca. Nascimento je bio majstor za "submission" te je čak 16 puta na taj način ostvario pobjede.

Od njega se oprostio i njegov prijatelj i kolega iz kluba Chute Boxe te bivši UFC-ov prvak, Charles Oliveira.

"Danas sam izgubio brata kojeg mi je ovaj sport dao. Hvala ti što si uvijek bio ovdje, dijelio strunjaču s nama, trenirao s nama i hvala ti za sve što smo prošli zajedno. Neizmjerno sam zahvalan što sam te imao uz sebe, na treninzima, u bitkama i u svim zajedničkim trenucima. Volim te, čovječe. Bio si nevjerojatan tip. Ne mogu vjerovati, jako ćeš nam nedostajati", napisao je Oliveira.