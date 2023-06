Uživajmo u čaroliji barem još godinu dana! A Modrić je zbog Reala odbio suludi novac...

Pored svih zvijezda u kraljevskoj svlačionici jedna je najsjajnija. Tijekom posljednjih desetak godina ustvari je malo igrača koji su bili bolji od Luke Modrića (37). Čak bismo se usudili reći i jedan, jedini - Cristiano Ronaldo.

U svlačionici koja je vrvjela izvanserijskim igračima svjetske klase i u koju dolaze nove zvijezde, tek rijetki ostaju toliko vremena. Nema više Marcela, Casemira, Cristiana Ronalda, za saudijskim milijunima otišao je i Karim Benzema. Samo je hrvatski kapetan i dalje tu te će i sljedeće sezone s 38 godina predvoditi kraljevski klub. Kada god zavlada opće mnijenje da je dosegao vrhunac, da dalje ne ide... On ponovno podigne letvicu i postavi nove granice. Što je vino starije, ono postiže nedostižnu vrijednost. Kao i Luka.

Foto: ISABEL INFANTES

Saudijski milijuni pokušali su ga privući, ali nisu uspjeli. Neuništivi Luka Modrić potpisao je novi ugovor s Realom do 2024. godine! Hoće li to biti posljednji maestrov ples u karijeri, zna samo on. Hrvatski maestro prkosi biološkom satu. U rujnu će napuniti 38 godina, ali i dalje bez problema može odigrati dva produžetka u četiri dana, razigravati svoje suigrače, zabijati, asistirati, letjeti terenom i posipati magiju. Kako izgleda, djeluje kao da može igrati do 45., ali godine čine svoje i nitko nije vječan, koliko god to Luka pokazivao drugačije na terenu. U travnju sljedeće godine postat će najstariji igrač u povijesti Reala i ono što je još fascinantnije, slučaj da jedan klub poput Reala produži ugovor s igračem od 37 godina... Dokaz da si ljudska i nogometna veličina, genijalac čiji sjaj ne blijedi.

Saudijci mu nudili milijune

- Dome slatki dome - objavio je Luka slavodobitno nakon što je potpis ugovora postao i služben.

Veliki raritet je provesti 12 godina u jednom klubu, a kamoli velikanu kao što je Real Madrid i igrati toliko godina na vrhunskoj razini. Za njega je postojala samo jedna opcija. Ili Real ili ništa. Ljubav i lojalnost prema klubu bili su jači od novca. Saudijci su mu nudili sulude cifre, ali nije se dao za razliku od Karima Benzeme i Cristiana Ronalda. Pokazao je da gaji ono romantično poimanje nogometa, što je danas raritet. Nažalost, nogomet je za većinu postao biznis, ali on ga igra zbog ljubavi i gušta.

- Luka Modrić je odbio jednu od najvećih ponuda u povijesti nogometa, ali odbio ju je. Postoji samo jedan razlog. On želi ponovno igrati, boriti se i pobjeđivati u klubu svog života, Real Madridu. Ljubav, klasa i nogomet. Dame i gospodo, Luka Modrić - odao mu je priznanje talijanski novinar Fabrizio Romano.

Foto: Sofascore za 24sata

Al-Nassr je krajem prošle godine doveo Cristiana Ronalda uz plaću od 200 milijuna eura godišnje, a kako su pisali španjolski mediji, htjeli su opet udružiti Luku i njega. Nudili su mu 50 milijuna eura po sezoni uz trogodišnji ugovor te uz obilati bonus na račun promocije saudijskog nogometa. No, prema informacijama talijanskog novinara, očito je u međuvremenu dobio ponudu koja je al pari s Ronaldovom plaćom. Bila bi to jedna od najvećih plaća u povijesti nogometa.

Foto: JUAN MEDINA

Osvojio je brojne trofeje u karijeri, ali svaki put nas oduševi s nekom novom magijom. Luka Modrić je dijamant koji sjaji i s 37 godina. Dok su legendarni igrači poput Stevena Gerrarda, Andresa Inieste i Xavija u njegovim godinama u egzotičnim zemljama ubirali posljednje plodove nogometnog rada, a to sada rade Karim Benzema i Cristiano Ronaldo, on i dalje dominira na velikoj sceni i jedan je od najboljih na svijetu.

- Sretan sam i ponosan jer samo došao u najveći klub na svijetu. Ovo je bilo izuzetno teško razdoblje za mene, mjesec dana nisam trenirao s momčadi. Jedva čekam prvi trening u Madridu. Dolazak u Madrid je najveći izazov u mojoj karijeri. Ovdje imam sve što trebam, najboljeg trenera, najbolje suigrače... Nadam se da ću se madridskoj publici predstaviti u najboljem svjetlu - pričao je prije 12 godina 26-godišnji Modrić po dolasku u klub.

Foto: nph / Alterphotos

Tada je tek došao u Real za 35 milijuna eura okružen brojnim upitnicima. Njegov talent nije bio sporan, ali mnogi su, poput bivšeg kapetana Gutija, smatrali da nije kalibar za kraljevski klub. Na njihovu žalost, Luka je u međuvremenu postao jedan od najboljih veznjaka na svijetu s krcatim trofejnim vitrinama. Njih je u Realu napunio 23, osvojio i Zlatnu loptu, pet Liga prvaka. Što u karijeri jedan nogometaš može više poželjeti?

Foto: WOLFGANG RATTAY

E pa Luka bi poželio zlato s reprezentacijom. Na SP-u u Rusiji 2018. godine vodio nas je do srebra, baš kao prije desetak dana u Ligi nacija. Rekao je da će o nastavku reprezentativne karijere odlučiti nakon Lige nacija. Nakon poraza u finalu nije htio otkriti odluku već je odlučio razbistriti glavu, odmoriti se pa onda priopćiti svima. S Realom je produžio, minimalno još jednu sezonu odigrat će na vrhunskoj razini. Možda će mu to biti i posljednja sezona, a najidealniji kraj jedne veličanstvene karijere bio bi u njegovom najdražem, kockastom dresu. Nadamo se da će nas na Euru 2024. godine u Njemačkoj povesti s kapetanskom trakom oko ruke, po posljednji put, u posljednjem plesu svoje karijere.

Možemo se samo zavaliti u naslonjač i uživati u gracioznosti pokreta našeg maestra, njegovim čarolijama i genijalnosti koju malo tko posjeduje. Uživajmo, jer nje uskoro više neće biti.