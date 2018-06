Dalić: Bit će nekih promjena u sastavu za Island zbog kartona

Izbornik Zlatko Dalić podijelio je svoje dojmove nakon velike pobjede nad Argentinom u Nižnjem (3-0). Kakva je situacija u reprezentaciji i kako će Hrvatska istrčati na Island u utorak, otkrio je izbornik na pressicu u Roščinu.

- Svi smo sretni! Zadovoljni smo nakon utakmice i pobjede. Ono što je najvažnije je da smo ostvarili svoj cilj. Očekivali ga jesmo, ali ne na ovako impresivan način. Nadam se da ćemo nastaviti u ovom stilu dalje - započeo je izbornik.

Je li to to kad je igra Hrvatske u pitanju?

- Je. To je to. Analizirao sam to i pogledao. U mojih službenih pet nastupa kao izbornika dali smo 11, a primili samo jedan gol. Govorimo o službenim utakmicama. Nema govora o tome da ekipa nije efikasna. Promijenili smo stil igre ali to je današnji stil nogometa. Glavno je da ekipa djeluje zajedno i kompaktno - rekao je Dalić pa dodao.

- Jedini gol koji smo primili dobili smo iz prekida protiv Grčke.

Želja za današnju utakmicu Islanda i Nigerije?

- Htio bih da budemo prvi u grupi. Ako nam se poklopi danas rezultat, onda smo prvi. Moramo voditi brigu o sebi, imamo neke igrače pod žutim kartonima i doći će do promjena u sastavu. Ja bih htio da budemo prvi, ne bih htio da kalkuliralo oko protivnika jer to se obije o glavu. Neću staviti one koji imaju žute kartone jer to bi bio preveliki rizik, tu su 22 igrača koja mogu igrati.

'Imali smo sjajan skauting'

Može li se ovo usporediti s bilo čime u vašoj karijeri?

- To je bila moja najveća pobjeda kao izbornika i trenera. Svaka nova utakmica je najteža i najvažnija, ali dobiti Argentinu i Messija 3-0, superiorno, biti bolji u svim segmentima utakmice, to se rijetko doživimo. Moramo biti ponosni, to nas ne smije prebaciti i ne smijemo prijeći u euforiju. Mi moramo gledati sebe, sigurno sada cijeli svijet drugačije gleda na Hrvatsku. Mi sami sebi možemo biti najveći protivnici... Cijelo SP je dosta čudno, favoriti teško pobjeđuju, nije lako i sve ekipe igraju dobar nogomet, a mene veseli da će drugi misliti o nama. Moramo biti po strani i ići korak po korak. Vjerujemo u sebe.

Je li Brozović zauzeo 'pole position'?

- U cijelom mandatu puno razgovaram s igračima i vodim brigu o njima. Prije utakmice s Argentinom sam zvao Luku, Ivana, kao i tri igrača koji su bili kandidati. Objasnio sam im što očekujem od te pozicije, tog igrača koji će biti Luku i Ivanu korektor. Oni u Realu i Barci imaju korektore. Na nama je bila odluka koji to igrač treba biti i stožer i ja smo zaključili da je Marcelo najživlji i to je igrao u Interu zadnja 2-3 mjeseca. Badelj je bio prvi izbor, a tu je i Kovačić koji nije u ritmu. Izbor je pao na Brozovića. Moram pohvaliti skauting Nigerije i Argentine, Vukojević i Jerkan su sve saznali o protivnicima. Naši igrači imali su na ploči sve zapisano, skauting je odrađen fantastično.

Rebić, bio je nervozan, imao žuti karton... Koliko je teško s njim izbalansirati?

- Ante je donio agresivnost, brzinu, koju nismo imali po drugoj strani. Imali smo samo jedno krilo, to je Perišić. On ne odustaje, gazi, ruši sve pred sobom. Nekad mora u tim stvarima naći granicu, a jučer je bio na granici kartona. On sazrijeva kao igrač, ne može to preko noći. On se potrošio energetski, kao i Perišić u fazi obrane, morate saznati da obojica igraju fazu obrane fantastično i tu se jako puno potroše i nekad im malo fali u završnici. Opet smo nadtrčali protivnika. Rekao sam im na poluvremenu 'samo karakter, ne odustati', ali ako samo jedan pukne u tom segmentu, puca cijeli sistem. Prosjek je preko 10km po igraču, Brozović je imao 11,5 što je ogroman prosjek nakon naporne sezone.

'Očekujem da budemo još bolji'

Ćorluka, je li to bila poruka kako živi reprezentacija? Stoti nastup?

- Ćorluku sam poslao na zagrijavanje, trebao nam je tih zadnjih nekoliko minuta i da se spremi zbog faze skoka. On je to odradio. Čovjek je 12 godina u reprezentaciji, ima 100 nastupa i on uđe u extra timeu, nit pita što nit kaže. To mora biti primjer sve. Takav igrač nakon 12 godine, s 32 godine, uđe u produžetku, a uđe kao da je ušao u cijelu utakmicu. Rekao mi je: Ja sam tu za Hrvatsku! Vrhunski je profesionalac, rekao sam - i 22. igrač mora biti spreman kao prvi igrač, to je tim i to je momčad. Ćorluka zaslužuje sve pohvale i svaka mu čast.

Problem lijevog beka - Striniću ste dali samopouzdanje?

- Nakon Jarnija se stalno vuče taj problem lijevog beka, čovjek je nakon jedne greške pribijen na stup nezadovoljstva. To je naš stil... Kad sam pozvao njega i Pivarića, to su naša najbolja lijeva beka i ja im vjerujem. Da nisam vjerovao u Strinića ne bih ga ni zvao. On je odigrao sjajno i neka tako nastavi i da ne napravi nikakvu grešku. Imamo mi lijevih bekova koji dolaze, ali on igra u talijanskoj ligi i pokazao je kvalitetu.

Može li Hrvatska još bolje?

- Ovisno o utakmicama i protivniku, mi se moramo još više dizati i biti bolji svaku iduću utakmicu. To i očekujem, mi igramo na rezultat. Nema tu kalkuliranja i ispitivanja forme. Očekujem da imamo nivo igre i kvalitetu, oni koji to mogu, ići će dalje. Imamo puno prostora za napredak i puno toga za napraviti i očekujem da ćemo se kroz turnir dizati.

'Luka je zaslužio taj gol'

Luka Modrić zabio je jučer golčinu.

- Ako nisi hrabar i odlučan, tu nema sreće. Luka je zaslužio dati gol na ovakvoj utakmici protiv Messija, igraju dvije najbolje desetka, to mu je bila nagrada. Za njega je to veliki motiv i vidjelo se po njegovoj reakciji nakon gola koliko mu to znači. Sama njegova izjava da će igrati poziciju koja god mu se stavi, to sve govori o njemu. On nas je vodio do tri boda i sve pohvale njemu i čestitke.

Prolaz je osiguran, gledate li skupinu C i potencijalne protivnike?

- Sutra ide na put Vukojević gledati Dance i Francuze, a Jerkan Španjolsku i Portugal. Nismo prije jučerašnje utakmice ništa raditi. Veselim se skautingu kojeg su oni uradili. Nema kalkulacija, vjerojatno Francuska i Danska, to ćemo pogledati uživo. A vidjeli ste jučer kako se Francuska branila, dala je gol i dobila je Perua. Cilj opravdava sredstvo. Ovo je za rezultat, na tome radimo.

