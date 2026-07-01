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PRIJENOS IZ TORONTA

UŽIVO Dalić i Livaković govore uoči spektakla protiv Portugala

Piše iz Toronta: Tomislav Gabelić,
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UŽIVO Dalić i Livaković govore uoči spektakla protiv Portugala
KATAR 2022 - Livaković odveo Hrvatsku u četvrtfinale Svjetskog prvenstva | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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"Vatreni" protiv Portugala traže prvu pobjedu u natjecateljskoj utakmici, a očekivanja uoči sudara s Cristianom Ronaldom i društvom govore izbornik i "jedinica" na golu

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Večer uoči utakmice Hrvatske i Portugala (petak, 1 ujutro) na BMO Fieldu u Torontu, gdje će "vatreni" ponovno imati veliku podršku navijača na tribinama u šesnaestini finala Svjetskoga nogometnog prvenstva, posljednje dojmove iz svlačionice prenijet će izbornik Zlatko Dalić i ponajbolji hrvatski igrač na ovom Mundijalu, golman Dominik Livaković.

Početak presice zakazan je za 22.45 po hrvatskom vremenu, a sve izjave donosimo uživo u ovom članku.

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