UŽIVO Dalić i Livaković govore uoči spektakla protiv Portugala

Večer uoči utakmice Hrvatske i Portugala (petak, 1 ujutro) na BMO Fieldu u Torontu, gdje će "vatreni" ponovno imati veliku podršku navijača na tribinama u šesnaestini finala Svjetskoga nogometnog prvenstva, posljednje dojmove iz svlačionice prenijet će izbornik Zlatko Dalić i ponajbolji hrvatski igrač na ovom Mundijalu, golman Dominik Livaković.

Početak presice zakazan je za 22.45 po hrvatskom vremenu, a sve izjave donosimo uživo u ovom članku.